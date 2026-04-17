La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que l’OL a été associé à Lucas Stassin et Matthis Abline, une source proche du dossier refroidit clairement la piste lyonnaise. En revanche, le LOSC pourrait bien frapper fort.

Coup de froid sur Lyon. Annoncé par Média Foot sur les pistes menant à Lucas Stassin et Matthis Abline, l’OL n’est en réalité pas dans la course. Selon nos informations, ces rumeurs sont infondées. « Lyon n’a pas les moyens, ils sont en plein processus de vente », nous confie une source proche du dossier.

Dans ce contexte, le dossier Lucas Stassin semble déjà se refermer du côté de Saint-Étienne. L’attaquant belge pourrait même rapidement être prolongé par l’ASSE, preuve que les Verts souhaitent verrouiller l’un de leurs éléments les plus prometteurs en cas de retour en Ligue 1 la saison prochaine.

Le LOSC placé pour Abline

Mais c’est bien Matthis Abline qui cristallise toutes les attentions en coulisses. L’attaquant du FC Nantes pourrait vivre un été mouvementé, notamment en cas de relégation du club en Ligue 2. Un scénario qui changerait totalement la donne et ouvrirait la porte à un départ.

Et dans cette hypothèse, un club se détache à date : Lille. Le LOSC, à condition de décrocher une qualification en Ligue des Champions, apparaît comme une destination particulièrement crédible pour le jeune attaquant. Le profil d’Abline correspond parfaitement aux attentes nordistes : jeune, déjà expérimenté en Ligue 1, et doté d’une marge de progression importante.

Les clés C1 et Génésio

Surtout, un élément clé pourrait faire la différence : Bruno Génésio. L’entraîneur lillois connaît parfaitement le joueur pour l’avoir lancé dans le monde professionnel au Stade Rennais. Un lien fort qui pourrait peser lourd dans la balance au moment de faire un choix.

Ce n’est d’ailleurs pas un dossier nouveau pour Lille. Le LOSC avait déjà tenté une approche concrète l’été dernier, sans succès. Comme l’OM à l’époque, Olivier Létang s’était heurté aux exigences de Waldemar Kita, qui avait fixé le prix de son attaquant à près de 40 millions d’euros.

Un prix revu aux normes du marché ?

Une somme jugée excessive, mais qui pourrait aujourd’hui être revue à la baisse. La saison décevante de Matthis Abline a forcément impacté sa valeur marchande, ce qui pourrait offrir une opportunité en or au LOSC dans les prochaines semaines.

Entre un OL contraint financièrement, une ASSE qui veut blinder Stassin et un LOSC prêt à passer à l’offensive, le mercato des attaquants de Ligue 1 est déjà en ébullition. Et dans ce jeu d’équilibres, Lille semble avoir une longueur d’avance.

Bastien Aubert