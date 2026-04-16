FC Nantes : une décision des Kita a creusé la tombe des Canaris

Le FC Nantes n’en finit plus de susciter les critiques et un ancien choix fort de la direction refait surface : l’éviction rapide de Luis Castro. Arrivé pour succéder à Antoine Kombouaré, le technicien portugais n’aura jamais eu le temps d’imposer sa méthode. Décidé par Waldemar Kita et Franck Kita, son licenciement rapide est aujourd’hui vivement critiqué… et les récents résultats ne font qu’alimenter la polémique.

Luis Castro performant à Levante : des chiffres qui dérangent

Depuis son départ du FC Nantes, Luis Castro a rebondi sur le banc du Levante UD. Dans un contexte pourtant difficile, il est parvenu à relancer une équipe en grande difficulté en Liga.

Les chiffres parlent pour lui :

Une moyenne d’environ 1,36 point par match

Une équipe sortie de la zone rouge

Une dynamique positive face à des adversaires solides

Des performances qui contrastent fortement avec celles observées à Nantes ces dernières semaines. Résultat : la comparaison devient inévitable… et elle ne tourne pas à l’avantage du club français.

Supporters du FC Nantes : la colère monte

Sur les réseaux sociaux, la frustration est de plus en plus visible. De nombreux supporters du FC Nantes estiment que Luis Castro n’a jamais eu une vraie chance.

Le suiveur du club Emmanuel Merceron résume parfaitement ce sentiment :

« Le classement de la Liga depuis l’arrivée de Luis Castro à Levante est assez impressionnant… Personnellement, ça me laisse des regrets de ne même pas avoir essayé avec lui. »

D’autres fans vont plus loin en comparant les bilans récents des entraîneurs passés sur le banc nantais, soulignant que les résultats de Castro n’étaient pas inférieurs, malgré un contexte moins favorable. Yos ajoute : « Quand tu regardes les chiffres tu vois que Castro avec son effectif en bois a pris 11 points en 15 matchs alors qu’Halilhodzic et Kantari avec leur effectif renforcé sont à 8 points en 13 matchs (voire 14 avec le match du PSG)…. Donc il était pas plus mauvais que les autres… »

Kita sous pression : une gestion de plus en plus contestée

Régulièrement critiquée pour son instabilité, la gestion du FC Nantes est de nouveau pointée du doigt. Le cas Luis Castro pourrait devenir emblématique : celui d’un entraîneur jugé trop rapidement, sans véritable continuité ni projet clair. Dans un club en quête de stabilité, ce type de décision pèse lourd. Si le Portugais confirme ses bonnes performances avec Levante UD, les regrets risquent de grandir encore.