Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le Stade Rennais continue d’avancer dans son mercato estival. Ce vendredi, le club breton a officialisé le départ définitif d’un joueur qui ne portera plus les couleurs rouge et noir après son prêt réussi en Allemagne.

Le Stade Rennais poursuit son opération dégraissage. Alors que Franck Haise travaille déjà avec la direction sportive pour façonner son effectif en vue de la saison prochaine, un nouveau mouvement a été officialisé ce vendredi. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Albert Grønbæk ne reviendra pas en Bretagne.

Prêté en Bundesliga lors de la seconde partie de saison, le milieu offensif danois a convaincu ses dirigeants allemands de miser sur lui dans la durée. Le Hambourg SV a ainsi levé l’option permettant de conserver définitivement le joueur de 25 ans. Le Stade Rennais a confirmé l’opération dans un communiqué publié ce vendredi :

« Le SRFC souhaite au milieu de terrain danois le meilleur pour la suite de sa carrière », a notamment indiqué le club breton. Cette officialisation confirme en tout cas que le Stade Rennais est déjà entré dans une phase active de son mercato.

Après plusieurs semaines de réflexion et d’évaluation, les premières décisions concrètes commencent à tomber. Et le départ définitif d’Albert Grønbæk marque l’une des premières pages officiellement tournées de l’été rennais.