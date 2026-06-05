La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Florentino Pérez a promis de dépenser pas moins de 150 millions d’euros pour faire venir un crack au Real Madrid cet été. Le PSG serait visé.

Le mercato du Real Madrid pourrait bientôt basculer dans une autre dimension. En pleine campagne électorale, Florentino Pérez a créé l’événement en annonçant publiquement son intention de formuler une offre colossale pour recruter une superstar du football européen. « Je vais faire une offre de 150 M€ mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des Champions », a notamment déclaré le patron madrilène.

Dans la foulée, Pérez a pris soin d’écarter plusieurs pistes. Michael Olise, Erling Haaland, Harry Kane ou encore Jérémy Doku ne seraient pas concernés par cette offensive XXL. Le président du Real a même ajouté que la cible visée possédait un statut comparable à celui de Cristiano Ronaldo ou Kaká lors de leur arrivée à Madrid.

Vitinha, le grand favori ?

Rapidement, plusieurs noms ont émergé. Parmi eux figurent notamment Vitinha, João Neves, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Du côté de l’Espagne, plusieurs médias estiment désormais que la fameuse cible de Florentino Pérez évolue bien au PSG. Une hypothèse qui alimente immédiatement les débats, tant les champions d’Europe semblent déterminés à conserver leurs cadres. Le quotidien AS évoque également la piste menant à Michael Olise. Pourtant, cette option paraît contradictoire avec les déclarations du président madrilène, qui a lui-même assuré que le Français n’était pas concerné.

Selon plusieurs observateurs espagnols, le profil qui correspond le mieux aux indices donnés par Florentino Pérez serait celui de Vitinha. Le milieu portugais s’est imposé comme l’un des maîtres à jouer du PSG et a franchi un cap impressionnant ces dernières saisons. Son influence dans le jeu parisien, sa régularité et sa marge de progression en font l’un des joueurs les plus convoités du continent.

Tchouaméni également lié au PSG

Autre élément qui nourrit cette théorie : Vitinha est représenté par Jorge Mendes, dont les relations avec Florentino Pérez sont historiquement excellentes. Malgré cela, convaincre le PSG de céder un élément aussi essentiel paraît extrêmement compliqué, même avec un chèque de 150 millions d’euros. En parallèle de ce dossier spectaculaire, une autre information attire l’attention.

Selon Média Foot, les représentants de Aurélien Tchouaméni auraient récemment pris contact avec le PSG. Le milieu français serait dans une situation plus délicate au Real Madrid depuis des tensions apparues en interne. Toujours selon cette source, les dirigeants madrilènes pourraient envisager son départ en cas d’offre jugée satisfaisante. Pour l’instant, aucune réponse n’aurait été formulée par les décideurs parisiens. Mais cette information alimente déjà les spéculations autour d’un possible rapprochement entre les deux géants européens.