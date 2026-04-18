FC Lorient – OM (2-0) : Beye se lâche et annonce plusieurs coups durs

Les mots forts d’Habib Beye après la défaite de l’OM face au FC Lorient.

L’OM a vécu une soirée particulièrement difficile sur la pelouse du Moustoir face à Lorient. Battus et dépassés dans l’intensité, les Marseillais ont livré une prestation sans relief, au point de provoquer la colère de leur entraîneur Habib Beye, très lucide au moment d’analyser la rencontre.

À l’issue de la rencontre, Habib Beye n’a pas cherché à masquer sa déception. Le technicien marseillais a livré un diagnostic sans filtre :

« Il n’y a rien dans notre match. Ce n’est pas suffisant dans tous les secteurs. Les choix que j’ai faits ne sont pas les bons ce soir. »

Des mots forts, qui traduisent l’ampleur du constat dressé par le coach olympien, conscient que son équipe n’a jamais su répondre à l’intensité imposée par Lorient.

Un OM sans réaction ni caractère

Au-delà du score, c’est surtout l’attitude générale qui inquiète. Habib Beye a insisté sur le manque de cohésion et de personnalité de son équipe :

« J’ai vu une équipe de Lorient qui avait envie de gagner, qui jouait ensemble, qui défendait ensemble… mais je n’ai rien vu de tout ça dans mon équipe. »

Une comparaison qui fait mal pour l’OM, tant les Merlus ont semblé supérieurs dans l’engagement et l’envie.

“On s’est résignés” : le problème d’état d’esprit pointé du doigt

Le coach marseillais est allé encore plus loin dans son analyse, évoquant un vrai problème mental :

« Aujourd’hui on a un problème d’état d’esprit sur le terrain. On s’est résignés. On ne peut pas montrer ce comportement-là. »

Un discours alarmant à ce stade de la saison, alors que l’OM joue encore sa qualification européenne.

Beye assume ses responsabilités

Fait marquant : Habib Beye n’a pas cherché à dédouaner son groupe. Il a au contraire assumé pleinement ses choix tactiques :

« Les choix que j’ai faits ne sont pas les bons ce soir. Je suis celui qui fait les choix, donc je dois assumer. »

Une prise de responsabilité forte, qui pourrait annoncer des ajustements importants dans les semaines à venir.

Des coups durs avec les blessures

Le coach a également rappelé les pépins physiques qui ont perturbé son groupe, avec de mauvaises nouvelles :

« Igor (Paixao) était touché au mollet, il voulait sortir à partir de la 30e déjà. Quinten (Timber) est blessé aux adducteurs, on a testé ce vendredi, mais ce n’était pas favorable. (Tochukwu) Nnadi a pris un coup sur le genou lundi, et pareil, les tests n’étaient pas concluants ».

Une fin de saison sous tension pour l’OM

Avec cette nouvelle contre-performance, l’OM voit sa situation se compliquer dans la course aux places européennes. Habib Beye a d’ailleurs lancé un avertissement clair :

« Ce que j’ai dit à mes joueurs, c’est qu’on va peut-être se coucher dimanche en étant 6e de Ligue 1. Si ça, ça ne nous met pas un électrochoc, c’est qu’on n’est pas prêt ni fait pour la Ligue des champions. »

Un message fort, qui résume parfaitement l’urgence du moment à Marseille.