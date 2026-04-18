FC Lorient – OM (2-0) : l’enfer du Moustoir a encore frappé, les tops et flops des Olympiens

Les tops et flops des joueurs de l’OM après la défaite contre le FC Lorient (2-0).

Ce samedi, l’OM se rendait à Lorient pour tenter de reprendre sa place dans le top 3. Dans un Moustoir qui n’a assisté qu’à une seule défaite cette saison, les Olympiens n’ont pas échappé à la règle, et ont été punis par l’ancien Marseillais Bamba Dieng. Passeur pour Katseris sur le premier but (28e), il marque ensuite le deuxième à la 58e. Toujours aussi irrégulière, cette équipe marseillaise laisse donc l’opportunité au LOSC de prendre ses distances à 4 points devant. Découvrez notre top et nos flops de la rencontre.

Le top

RULLI

Même s’il n’a pas été infranchissable, il s’est illustré très tôt en détournant une tentative involontaire de Paixão (6e), et a réalisé une parade exceptionnelle face à Dieng (49e) pour maintenir son équipe en vie, avant d’être à nouveau décisif sur une lourde frappe dangereuse de Pagis (62e). Le seul qui est sorti un peu du lot cet après-midi.

Les flops

BEYE

Des beaux discours en conférence de presse, que ce soit en avant ou après match, mais malgré tout, pas de quoi s’emballer le jour J. Les contenus des matchs laissent à désirer, certains choix sont incompréhensibles, et le fait qu’une équipe qui n’a plus rien à jouer malmène autant l’OM interpelle vraiment. Surtout après un stage à Marbella censé booster tout cela. Quel sera le nouveau tour de magie du coach marseillais ?

BALERDI – PAVARD

Un problème récurrent chaque saison, avec une passivité défensive très préoccupante, un placement souvent approximatif et une lecture du jeu qui laisse clairement à désirer. Les deux centraux marseillais se sont retrouvés dépassés à de nombreuses reprises, et ça a évidemment coûté des buts. Sur le premier, Bamba Dieng est complètement oublié par le duo, comme sur le deuxième, où Balerdi est aux fraises complet.

ABDELLI

Titulaire aux côtés d’Hojbjerg, il peine vraiment à se montrer depuis son arrivée, et n’apporte pas grand chose voire même rien dans l’entrejeu. L’absence de Timber s’est clairement faite ressentir, et l’Algérien n’a marqué aucun point dans cette concurrence à distance, largement remportée par le Néerlandais même sans jouer.

AUBAMEYANG

Il manque une grosse situation à la 54e sur un centre de Traoré, mais sa reprise de volée finit juste à côté des cages lorientaises. 3 tirs au total et beaucoup de gâchis et de déchet, tout en jouant quand même 76 minutes avant l’entrée du jeune Ugo Lamare El Kadmiri.