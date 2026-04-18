FC Lorient – OM (2-0) : Benatia détruit les joueurs et fait une annonce radicale

Après la leçon prise par l’OM à Lorient, Medhi Benatia est sorti du silence et a explosé en zone mixte.

L’OM a subi une nouvelle désillusion ce samedi en s’inclinant sur la pelouse du FC Lorient (2-0), lors de la 30e journée de Ligue 1. Un revers lourd de conséquences dans la course à la Ligue des Champions, qui a provoqué une réaction particulièrement forte de Medhi Benatia, directeur du football de l’OM.

En zone mixte, le dirigeant marseillais n’a pas mâché ses mots et a livré un constat sans filtre sur l’attitude du vestiaire olympien.

“C’est un scandale”

Dans une sortie remarquée, Medhi Benatia a exprimé sa colère face à la prestation des joueurs marseillais, estimant que l’investissement n’était pas à la hauteur des enjeux :

« Je ne comptais plus prendre la parole jusqu’à la fin de la saison, car on a beaucoup trop parlé les six premiers mois. Comme je l’ai expliqué aux joueurs, quand tu es ici, tu as toujours un sens de responsabilité. Moi, je n’ai pas de problème qu’on me dise que j’ai ramené un entraîneur sur un projet qui devait rester plus longtemps, mais qui est parti, pas de problème. Qu’on me dise que les joueurs que j’ai ramenés et qui étaient très bons en septembre et qui aujourd’hui sont très mauvais, pas de problème. Que j’aie ramené un nouveau coach qui n’est pas bon non plus, je l’accepte… Mais quand je vois les matchs qu’on joue aujourd’hui, même si je n’ai pas envie de parler, je suis obligé de venir devant la presse. C’est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances (très belle équipe) et que tu as cinq finales. On fait des stages, ça nous coûte des sous. Mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du lien. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l’Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes”, a déclaré le directeur sportif phocéen. « Je leur ai dit de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer un peu plus de temps ensemble, à la Commanderie. On va bosser. Si on doit passer les quatre semaines ensemble, on va les passer ensemble », a notamment indiqué Benatia, prêt à tout pour renverser la vapeur.

Une crise de résultats et de mentalité

Cette sortie traduit un profond agacement au sein de la direction marseillaise, alors que l’OM traverse une période de fortes turbulences sportives. Cette défaite à Lorient vient s’ajouter à une série de performances irrégulières qui fragilisent les ambitions du club en fin de saison.

En interne, les attentes étaient claires : lutter jusqu’au bout pour une place en Ligue des Champions. Mais la dynamique actuelle inquiète, notamment sur l’état d’esprit affiché par le groupe.

Un vestiaire sous pression

Les propos de Benatia mettent également en lumière un manque de réaction dans le vestiaire, pointé du doigt par le dirigeant :

“Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro.”

Une phrase qui résume la frustration d’une direction qui attend davantage de caractère dans les moments clés.

L’OM sous tension à l’approche du sprint final

Alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite, l’OM voit sa marge d’erreur se réduire considérablement. Chaque point perdu complique un peu plus la course au top 3, dans un championnat où la concurrence reste intense.

Cette sortie médiatique de Medhi Benatia pourrait marquer un tournant dans la gestion du groupe, alors que la pression ne cesse de monter autour du club phocéen.