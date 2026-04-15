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FRANCE

OM : une première réponse est tombée pour Lorenzi !

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 21:03
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Grégory Lorenzi

Candidat pour devenir le nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi serait loin de devenir l’heureux élu.

Ça commence à s’activer en coulisses à l’Olympique de Marseille concernant le poste de nouveau directeur sportif. En début de semaine, La Provence évoqué quatre profils susceptibles de remplacer Mehdi Benatia : Grégory Lorenzi, Julien Fournier, Florent Ghisolfi et Matthieu Bodmer. Cependant, les pistes menant à Florent Ghisolfi et Mathieu Bodmer se sont d’ores et déjà refermées. Le premier souhaite rester en poste à Sunderland, tandis que le second n’a pas l’intention de rejoindre le club olympien dû à son amour pour le Paris Saint-Germain.

Rien de concret pour Lorenzi ?

Concernant Grégory Lorenzi, un nom soutenu par le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, Mohamed Toubache-Ter a apporté ce mardi des précisions sur X, annonçant qu’il n’y aurait rien de concret pour le moment entre l’actuel directeur sportif du Stade Brestois et l’OM. « L’agence a juste sondé… Rien de plus. Ça s’agite beaucoup beaucoup pour rien », a indiqué l’insider sur le réseau social. Une arrivée de Grégory Lorenzi pour piloter le secteur sportif marseillais apparaît donc pour l’heure peu probable.

Comme évoqué plus tôt dans la journée sur notre site, le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille pourrait plutôt être issu d’une promotion interne avec Federico Balzaretti, l’actuel adjoint de Mehdi Benatia.

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