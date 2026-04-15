Le nouveau directeur sportif de l’OM pourrait être issu d’une promotion interne et miser avant tout sur la data, comme cela se fait à l’ASSE et au TFC.

A tous ceux qui pensent que la fin de l’ère Longoria va entraîner un serrage de ceinture à l’OM, les nouvelles du jour apportent deux confirmations. Déjà, il se dit que le successeur de Medhi Benatia au poste de directeur du football (ou directeur sportif) pourrait être issu d’une promotion interne. Plutôt que Julien Fournier, Mathieu Bodmer ou Grégory Lorenzi, c’est Federico Balzaretti, actuel adjoint de Benatia, qui pourrait succéder à celui qui l’a fait venir en Provence.

Un recrutement basé sur la data ?

Cette piste, pas forcément sexy, est validée par Daniel Riolo : « En interne aujourd’hui, le numéro 2 s’appelle Federico Balzaretti et, pour le coup, il connaît tout le monde. Catalogue de joueurs, relations, il les a. Il pourrait être directeur sportif ? Pourquoi il ne pourrait pas ? Il a bossé à la Roma, le marché italien il connaît et a des relations partout ». Le gros avantage de la nomination de Balzaretti, c’est qu’il peut déjà travailler sur le mercato estival et qu’il reprendrait les nombreuses pistes de Benatia. Alors qu’un nouveau devrait forcément partir de zéro…

Autre preuve que l’OM s’apprête à réduire la voilure sur ordre de Frank McCourt : le nouveau projet devrait, selon L’Equipe, être plus axé sur le scouting et surtout la data, moins sur les réseaux comme avec Longoria et Benatia. C’est ce que font le TFC et l’ASSE depuis plusieurs années. Ils tentent des paris à moindre coût. Cela a plutôt bien fonctionné pour les Violets, moins pour les Verts, descendus l’an dernier après avoir recruté des joueurs inexpérimentés et qui découvraient la Ligue 1. Pas sûr que ce genre de projet puisse aboutir dans le volcanique contexte marseillais…

🚨 Selon @lequipe, les profils de directeurs ciblés par l’OM marquent un virage stratégique.



👉 Moins axés réseau (comme Longoria ou Benatia)

👉 Plus orientés scouting & data 📊



Un changement de philosophie dans la construction sportive ? 🤔#TeamOM #MercatOM #VueDuVel — Vue Du Vel’ (@VueDuVel) April 15, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)