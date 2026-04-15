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FRANCE

OM Mercato : Desailly invoque Messi pour détruire le rêve d’un Greenwood à 100 M€

Par Raphaël Nouet - 15 Avr 2026, 07:39
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Marcel Desailly répondant à des questions des médias lors des trophées Laureus.

Pour la légende de l’OM Marcel Desailly, Mason Greenwood n’est pas assez bon pour être vendu au prix des meilleurs joueurs de la planète. La direction phocéenne peut oublier un transfert à 100 M€.

Arrivé à l’OM il y a deux ans, Mason Greenwood devrait partir cet été. C’est à la fois la volonté du joueur et celle de la direction phocéenne, qui compte régler une bonne partie de ses problèmes financiers avec son transfert. Dans le deal finalisé avec Manchester United en 2024, l’OM doit récupérer entre 60 et 65% d’une future indemnité. Tout dépendra d’une future participation à la Champions League. La direction marseillaise va donc devoir vendre son ailier anglais au prix fort si elle veut rentrer dans ses frais, elle qui a déboursé 26 M€ pour le faire venir. Le rêve serait de le transférer pour 100 M€. Mais Marcel Desailly a déjà prévenu : c’est impossible, tout simplement parce que Greenwood n’a pas le niveau !

« Ce n’est pas Messi ! »

« Quand tu regardes de l’extérieur et que tu vois ses statistiques, les buts qu’il a inscrit, tu peux être tenté de le recruter, a-t-il déclaré à Goal. Mais est-ce qu’il a vraiment le niveau pour jouer dans un top club de Premier League ou de Liga ? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu’il puisse s’adapter au haut niveau. Je pense qu’il peut jouer pour Marseille en France, pour Villarreal en Espagne ou pour Aston Villa en Angleterre. Je ne suis pas sûr qu’il ait la régularité pour aller plus haut car oui, il marque des buts, ses statistiques sont bonnes, mais quand on va en Premier League, il faut être régulier à tous les étages. »

« Physiquement, il peut être une tempête et faire la différence en France mais au-dessus, la différence est trop importante. Parfois, tu ne le vois pas pendant une heure… Ce n’est pas Messi ! Donc, pour la France, ça va, mais une fois qu’on le place dans une ligue un peu plus intense et impactante, je ne sais pas. Je l’aime bien mais si j’étais Manchester City ou Arsenal, je n’achèterais pas Greenwood. »

Une analyse dure de la part du champion d’Europe 93 mais que les supporters de l’OM ne contrediront pas. Pour réaliser un gros transfert avec Mason Greenwood, il faudra donc se tourner vers l’Arabie Saoudite ou un championnat fortuné du même acabit…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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