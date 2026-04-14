Pour le journaliste de RMC Daniel Riolo, l’OM devrait miser sur un directeur sportif certes peu renommé mais qui connaît bien le football français.

Depuis la nomination de Stéphane Richard au poste de président de l’OM et en attendant de savoir si Habib Beye sera conservé la saison prochaine, l’attente des supporters se reporte sur l’identité du futur directeur sportif. Medhi Benatia, qui avait démissionné en février mais a été retenu par Frank McCourt, ne compte pas aller au-delà de la fin de la saison. Il programme le mercato, finalise des ventes et remonte des pistes pour des recrues mais au-delà de juin, il passera la main. De nombreux noms circulent pour le remplacer. Il est question de Julien Fournier (ex-OM et Nice, libre), de Grégory Lorenzi (Brest) ou d’un étranger, sachant que l’ancien Lensois Florent Ghisolfi a refusé de quitter Sunderland.

« Je lui donnerais sa chance »

Daniel Riolo a un avis bien arrêté sur la question. Hier, le journaliste de RMC a plaidé pour le recrutement de Grégory Lorenzi : « Il y a des directeurs sportifs qui ont le droit de franchir une marche à un moment. Lorenzi, ce qu’il a fait à Brest, c’est vraiment magnifique. Qu’on dise : « l’OM, c’est trop grand », que c’est une histoire de catalogue… Tu as le droit d’augmenter ton réseau, d’avoir des relations, tu as un téléphone dans lequel tu peux entrer des nouveaux numéros. Je lui donnerai sa chance ».

Lorenzi a déjà annoncé qu’il quitterait le SB29 à la fin de la saison. Lors de sa décennie dans le Finistère, il a largement contribué à la montée en puissance du club breton, qui a réussi à se qualifier pour la Champions League au terme de la saison 2024. Il a fait énormément avec peu de moyens, une qualité qui devrait plaire à Frank McCourt, pas décidé à investir encore des millions dans l’OM. Mais il n’empêche que son CV n’est pas de nature à faire autant rêver les supporters marseillais qu’au moment de l’arrivée de Medhi Benatia…

Riolo sur @rmcsport : "Il y a des directeurs sportifs qui ont le droit de franchir une marche à un moment. Lorenzi, ce qu’il a fait à Brest, c’est vraiment magnifique. Qu’on dise: ‘l’#OM, c’est trop grand‘ que c’est une histoire de catalogue… Tu as le droit d’augmenter ton… — OManiaque (@OManiaque) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)