Les rumeurs de vente fleurissant de toutes parts, But Football Club a demandé à l’IA quel club français sera racheté en premier.

Le prochain rachat est déjà écrit. Alors que le football français traverse une période d’instabilité économique sans précédent, entre crise des droits TV et déficits structurels, une question brûle toutes les lèvres : quel sera le prochain club de Ligue 1 à être vendu ? Pour y répondre, les projections issues de modèles d’intelligence artificielle croisant données financières, gouvernance et attractivité du marché livrent une tendance claire… avec quelques surprises.

Montpellier domine les débats devant l’OL

Pour ChatGPT, c’est le Montpellier HSC qui arrive en tête des probabilités de vente. Le club héraultais cumule les signaux faibles inquiétants, notamment après les révélations de Romain Molina sur une situation financière sous tension. L’IA lui attribue environ 62 % de chances d’être vendu dans les 12 prochains mois. Entre pertes importantes, modèle économique fragile et volonté déjà évoquée de céder le club, tous les voyants sont au rouge.

Derrière, un autre dossier brûlant retient l’attention : celui de l’Olympique Lyonnais. Avec les bouleversements récents au sein de Eagle Football Group, l’éviction de John Textor et l’arrivée de Michele Kang, l’OL est entré dans une phase de transition majeure. L’IA estime à 48 % les chances d’un changement d’actionnariat rapide. Le club est clairement sur le marché, même si plusieurs scénarios restent possibles. Plus surprenant, l’OM s’invite dans le trio de tête avec une probabilité évaluée à 41 %. Les récentes déclarations autour d’un possible investisseur, les liens évoqués avec Rodolphe Saadé et la stratégie de Frank McCourt alimentent cette tendance. Sans être actée, l’hypothèse d’une ouverture du capital, voire d’une vente partielle, reste très crédible à moyen terme.

L’OM haut dans les probabilités de l’IA

Derrière ce trio, d’autres clubs apparaissent mais avec des probabilités bien plus faibles. L’OGC Nice (18 %) reste stable sous pavillon INEOS, tandis que le FC Nantes (15 %) dépend fortement de la position de la famille Kita, historiquement réticente à céder. Enfin, le RC Lens (9 %) et le Stade Rennais (6 %) apparaissent comme des structures solides, peu exposées à court terme. Ces projections confirment une tendance lourde : la Ligue 1 entre dans une nouvelle ère, où les changements de propriétaires pourraient se multiplier.

Pression économique, concurrence européenne et attractivité des investisseurs étrangers accélèrent un mouvement déjà bien enclenché. Mais attention, ces probabilités ne sont pas des certitudes. Elles traduisent des dynamiques, des fragilités… et des opportunités. Car dans ce jeu d’équilibre, une offre inattendue ou une décision stratégique peut tout faire basculer en quelques semaines. Une chose est sûre : le prochain rachat en Ligue 1 n’est plus une question de “si”, mais de “quand”. Et selon l’IA, le compte à rebours est déjà lancé.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)