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FRANCE

OM : un directeur sportif étranger pour remplacer Benatia ?

Par Bastien Aubert - 14 Avr 2026, 07:40
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Frank McCourt (OM)

Si plusieurs pistes ont été ouvertes en France, le futur directeur sportif de l’OM pourrait bien être étranger. 

Le chantier est immense à l’OM. Avant le départ programmé de Mehdi Benatia cet été, la direction explore activement plusieurs pistes pour trouver son futur directeur sportif… et la tendance pourrait bien en surprendre plus d’un.

Fournier, un dossier sérieux 

Si des noms français circulent avec insistance, comme Grégory Lorenzi ou Julien Fournier, la réflexion menée en interne ne se limite plus à l’Hexagone. Selon L’Équipe, la piste d’un profil étranger prend de plus en plus d’épaisseur à l’OM même si le cas Fournier reste sérieux.

L’ancien dirigeant de l’OGC Nice, qui connaît parfaitement l’environnement marseillais pour y avoir été le bras droit de Pape Diouf, a déjà échangé avec le cabinet Excel Sports Management, mandaté pour piloter le recrutement. Un élément clé, car cette structure est particulièrement implantée sur les marchés anglais et allemands.

Excel Sports Management mise sur l’étranger 

Un détail qui n’en est pas un. Car le profil recherché par la direction marseillaise semble évoluer. Moins axé sur le réseau pur, comme pouvaient l’être Pablo Longoria ou Benatia, le futur directeur sportif pourrait être davantage tourné vers le scouting, la data et la structuration à long terme.

Dans ce contexte, des profils étrangers, habitués à ces méthodes, pourraient rapidement émerger et prendre l’avantage dans ce dossier encore très ouvert. En attendant, une solution interne reste possible. Federico Balzaretti, arrivé en renfort cette saison, pourrait assurer l’intérim. Mais son rôle exact reste encore flou, preuve que l’OM est en pleine transition.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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