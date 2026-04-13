Pour Jean-Louis Borloo, ancien ami de Bernard Tapie, Stéphane Richard, qui deviendra président de l’OM début juillet, est l’homme idoine pour occuper une telle fonction.

Officiellement présenté par Frank McCourt vendredi dernier, Stéphane Richard prendra ses fonctions de président de l’Olympique de Marseille le 2 juillet. En attendant, il entame une tournée des médias, avec une interview demain matin sur RTL. Même s’il est engagé dans d’autres fonctions pour encore deux mois, il ne va parler que de sa nouvelle fonction pendant les semaines à venir. Avec tous les dangers qui l’attendent dans cette poudrière qu’est l’OM, sous tension maximale depuis janvier.

« C’est un surdoué qui ne le montre pas »

En attendant qu’il dévoile un peu plus son plan d’action pour le club, ce sont les autres qui parlent de lui. Et notamment Jean-Louis Borloo. L’ancien maire de Valenciennes, ami proche de Bernard Tapie, a cautionné l’arrivée de Richard à la présidence : « C’est un surdoué qui ne le montre pas. Il a un énorme sourire. Il est très sympa. Derrière sa gentillesse, il y a une vision. Être patron d’Orange, c’est presque un statut de chef d’État. Avec beaucoup de fermeté et de calme, il a merveilleusement remobilisé toutes les équipes d’Orange qui étaient inquiètes au sujet du choc technologique qu’elles devaient assumer. C’est un meneur d’hommes mais extrêmement calme. C’est un fou de Marseille. Il a une maison là-bas. Il adore ».

Reste que pour Stéphane Richard comme pour tous ses prédécesseurs, le juge de paix de sa réussite à l’OM seront les résultats. Si le club remporte des titres, les supporters l’adopteront. Sinon…

OM : "Surdoué, meneur d'hommes…" le futur président encensé par l'ancien ministre Borloo ! – https://t.co/XhlKxI0H4p — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)