18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Quatre profils sont en course pour devenir le prochain directeur sportif de l’OM. Mais en analysant les dynamiques, un scénario se détache nettement.

C’est une course à quatre qui agite les coulisses de l’OM. Avec le départ annoncé de Mehdi Benatia, la direction cherche un nouveau patron sportif capable d’incarner un projet stable et ambitieux. Les noms de Grégory Lorenzi, Julien Fournier, Florent Ghisolfi et Mathieu Bodmer reviennent avec insistance.

Mais si l’on croise les facteurs clés du dossier — expérience en Ligue 1, connaissance de l’OM, disponibilité, adéquation avec un projet sous pression et capacité à gérer un effectif de haut niveau — une tendance probabiliste se dessine.

Voici le classement estimé des chances de nomination :

Julien Fournier : 40 %

Son énorme avantage reste sa connaissance intime de l’OM, son expérience du contexte marseillais et son profil de négociateur très strict. Dans un club où la pression est permanente, cet aspect pèse lourd.

Florent Ghisolfi : 30 %

Profil très structuré, moderne et apprécié en Ligue 1. Son travail à Lens et Nice parle pour lui, mais son engagement actuel à Sunderland réduit légèrement ses chances immédiates.

Grégory Lorenzi : 20 %

Très respecté pour son travail à Brest, il incarne la stabilité et la progression à petit budget. Mais l’absence d’expérience dans un “très gros club sous pression permanente” peut jouer contre lui.

Mathieu Bodmer : 10 %

Profil intéressant, vision moderne, progression rapide dans les fonctions dirigeantes. Mais encore considéré comme un pari plus que comme une évidence pour un club comme l’OM aujourd’hui. De plus, son attachement au PSG ne plaide pas en sa faveur.

Conclusion : le dossier reste ouvert, mais la dynamique interne semble favoriser les profils capables de gérer immédiatement la pression marseillaise, sans temps d’adaptation. Dans cette logique, un nom ressort légèrement en tête. Mais à Marseille, rien n’est jamais vraiment joué tant que la décision officielle n’est pas tombée.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)