La prise de fonctions à venir de Stéphane Richard à la présidence de l’OM laisse entendre un rapprochement avec CMA CGM, propriété du milliardaire Rodolphe Saadé.

C’est une information qui pourrait tout changer à l’OM. Alors que l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence est officielle, avec une prise de fonctions au 2 juillet, un autre mouvement stratégique se dessine en coulisses : le rapprochement entre l’OM et le groupe CMA CGM. Et un signal fort vient alimenter cette tendance. Selon Le Figaro, le stade Vélodrome pourrait changer de nom dès la saison prochaine pour devenir le « CMA CGM Vélodrome ».

« Après le naming, prochaine étape l’actionnariat du club… »

Un tournant symbolique, mais surtout lourd de sens dans la stratégie globale du club. Car derrière ce naming se cache peut-être bien plus qu’un simple partenariat commercial. Propriété du milliardaire Rodolphe Saadé, CMA CGM est déjà solidement implanté à l’OM en tant que sponsor maillot.

Mais cette nouvelle étape pourrait marquer un rapprochement encore plus profond. L’hypothèse d’une entrée au capital prend de l’épaisseur. Sur les réseaux, le journaliste Achille Ash n’a pas hésité à lâcher une bombe : « Après le naming, prochaine étape l’actionnariat du club… ». Un message qui a immédiatement enflammé les supporters, relançant le feuilleton autour d’une possible vente de l’OM.

Saadé est proche de Richard

Car le nom de Saadé revient avec insistance depuis plusieurs mois. Régulièrement cité comme potentiel successeur de Frank McCourt, l’homme d’affaires marseillais apparaît comme un candidat naturel pour s’impliquer davantage à l’OM. On le sait aussi proche du nouveau président Richard. Pour l’instant, aucune officialisation n’a été faite concernant une entrée au capital. Mais l’enchaînement des signaux intrigue.

Entre l’arrivée d’un nouveau président, le changement de naming du stade et le poids grandissant de CMA CGM, le puzzle commence à prendre forme. Dans un contexte où l’OM cherche à se structurer durablement et à renforcer sa puissance économique, l’arrivée d’un acteur local aussi puissant pourrait tout bouleverser. Reste à savoir jusqu’où ira ce rapprochement. Simple partenaire renforcé ou futur actionnaire ? À Marseille, une chose est sûre : le dossier Saadé est plus brûlant que jamais.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)