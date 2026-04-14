C’est un tournant historique qui se dessine à Lyon, où l’OL pourrait être cédé dans les semaines qui viennent !

L’OL pourrait bel et bien changer de dimension dans les prochaines semaines. Ce mardi, Eagle Football Group a officialisé la mise en place d’un comité indépendant, un signal fort qui confirme que le club est désormais au cœur d’un processus de vente ou de prise de contrôle. Ce comité, composé de Gilbert Saada, Nathalie Dechy et Victoria Wescott, aura un rôle clé : superviser les démarches, analyser les offres potentielles et surtout garantir qu’aucun conflit d’intérêts ne vienne entacher une opération qui s’annonce déjà capitale pour l’avenir du club. En clair, l’OL est officiellement entré dans une phase où tout peut basculer.

Le contexte ne laisse d’ailleurs plus vraiment place au doute. Depuis l’éviction de John Textor en mars dernier à la tête d’Eagle Football Bidco Limited, qui détient 85 % du club, les lignes bougent à grande vitesse. Dans le même temps, Michele Kang a pris la présidence, marquant déjà une rupture dans la gouvernance lyonnaise. Mais ce n’est que le début. Car derrière ce comité indépendant, c’est bien une opération de grande ampleur qui se prépare. L’objectif est clair : évaluer une éventuelle offre publique et accompagner un changement de propriétaire. Autrement dit, les actifs d’Eagle Bidco, dont l’OL, sont désormais potentiellement sur le marché.

Un consortium déjà intéressé par l’OL ?

Et déjà, les premières pistes émergent. Un consortium réunissant le fonds Ares Capital et un affilié de Michele Kang serait particulièrement intéressé par une prise de contrôle. Une option crédible qui pourrait permettre à la dirigeante américaine de renforcer encore son pouvoir à Lyon. Mais attention, le communiqué ouvre aussi la porte à d’autres candidats : des accords de confidentialité pourraient être signés dans les prochaines semaines avec de nouveaux investisseurs. Dans ce contexte, une chose est certaine : la bataille ne fait que commencer. Et elle pourrait être intense.

Car au-delà des enjeux financiers, c’est toute la stratégie sportive et structurelle du club qui est en jeu. L’OL, longtemps considéré comme un modèle en France, traverse une période de reconstruction. Une vente ou une nouvelle gouvernance pourrait redistribuer totalement les cartes, notamment sur le mercato, la politique de formation ou encore les ambitions européennes.

Ce processus marque donc un moment charnière. Rarement le club rhodanien n’avait semblé aussi proche d’un changement de cap aussi profond. Désormais, tous les regards sont tournés vers les prochaines semaines. Entre intérêts croisés, négociations en coulisses et décisions stratégiques, l’avenir de l’OL pourrait se jouer très rapidement. Et une chose est sûre : rien ne sera plus comme avant.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)