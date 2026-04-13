Entre montée en puissance d’Endrick et premières manœuvres sur le mercato, l’OL entrevoit déjà la saison prochaine avec une certaine ambition.

C’est une soirée qui pourrait compter dans la dynamique lyonnaise. Longtemps critiqué et mis sous pression, Endrick a répondu de la meilleure des manières en étant décisif lors du dernier match de l’OL face au FC Lorient hier au Groupama Stadium (2-0). Une réaction attendue, presque provoquée en interne par son entraîneur Paulo Fonseca.

Endrick a répondu à Fonseca

Le technicien portugais n’avait d’ailleurs pas caché sa méthode avant la rencontre : une forme de provocation assumée pour déclencher une réaction chez son jeune attaquant. Une stratégie qui semble avoir porté ses fruits, puisque Endrick a délivré une passe décisive importante, la cinquième de sa saison en Ligue 1.

Dans ses déclarations, Fonseca a confirmé cette approche : « Nous avons besoin de ses initiatives individuelles… il est encore dans une phase de progression ». Un message clair, entre exigence et accompagnement, destiné à pousser le Brésilien à franchir un cap. Car malgré cette passe décisive, le bilan reste contrasté.

Endrick n’a inscrit qu’un triplé face à Metz en début d’année, et traverse une période où son efficacité reste irrégulière. Pourtant, son influence commence à peser dans les moments clés, notamment dans une équipe lyonnaise en quête de stabilité offensive. Et le timing est important. L’OL se prépare à un déplacement majeur au Parc des Princes face au PSG, un match où le jeune attaquant pourrait encore attirer les regards, notamment dans l’optique de la sélection brésilienne pour les prochaines échéances internationales.

Kristensen dans le viseur de l’OL ?

Mais en parallèle, les dirigeants lyonnais travaillent déjà sur la saison prochaine. Et, selon Transferfeed, un nom revient avec insistance dans les bureaux de l’OL : Thomas Kristensen, défenseur central danois de l’Udinese. Âgé de 24 ans, solide dans les duels et déjà bien installé en Serie A, Kristensen est identifié comme un renfort potentiel pour stabiliser une défense lyonnaise en reconstruction.

Sa valeur est estimée autour de 12 à 15 millions d’euros, un investissement que l’OL pourrait envisager en cas de qualification européenne. Le joueur attire toutefois la concurrence, notamment en Italie, où l’AC Milan suit également son évolution. De son côté, Udinese souhaite prolonger son contrat, mais les discussions restent incertaines, ouvrant une fenêtre pour un départ l’été prochain. Entre la montée en puissance d’Endrick et les premières projections du mercato, l’OL avance déjà sur deux fronts.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)