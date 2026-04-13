Selon un média anglais, Endrick aurait fait savoir au Real Madrid qu’il aimerait être à nouveau prêté la saison prochaine. Mais la Maison Blanche a fermé la porte. Pour l’instant ?

Depuis qu’il a été officiellement prêté à l’Olympique Lyonnais cet hiver, Endrick est l’objet de nombreuses spéculations sur son avenir. C’est qu’en un an et demi au Real Madrid, l’attaquant de 19 ans n’a pas eu l’occasion de montrer à quel point il est talentueux. Avec les Gones, il a brillé de mille feux lors de ses premiers matches. Ce qui a forcément donné envie aux dirigeants lyonnais comme à d’autres recruteurs à travers l’Europe de tenter de l’attirer pour la saison 2026-27.

Endrick voudrait faire une autre saison loin du Real

Ce lundi, le média anglais The Athletic fait une révélation et apporte une confirmation concernant l’avenir d’Endrick. La révélation, c’est que le jeune Brésilien aurait fait savoir aux dirigeants merengue qu’il aimerait continuer à avoir un temps de jeu important en 2026-27. Et qu’en conséquence, il voudrait être à nouveau prêté, que ce soit à Lyon ou ailleurs. Mais la confirmation, c’est que la Maison Blanche veut le faire revenir pour le prochain exercice. Endrick sera le premier remplaçant de Kylian Mbappé et Vinicius Jr.

Pour bien faire comprendre à Endrick qu’il a un avenir immédiat à Madrid, le Real a ouvert la porte à un départ de Gonzalo Garcia. Le jeune attaquant a pourtant brillé lors du Mondial des Clubs l’été dernier. Son départ ouvre la porte à Endrick. Mais les plans ont le temps de changer d’ici l’intersaison…

Le Real Madrid a pris des décisions claires concernant l’avenir de deux de ses attaquants. Gonzalo Garcia ne sera pas conservé la saison prochaine, tandis qu’Endrick est maintenu dans le projet sportif madrilène, le club refusant toute offre.https://t.co/VGmCACfkAs — RMC Sport (@RMCsport) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OL

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)