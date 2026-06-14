PSG Mercato : le FC Barcelone débarque sur une priorité parisienne à 100 M€

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Déjà suivi de près par le PSG, Eli Junior Kroupi attire désormais l’attention du FC Barcelone. Mais le prix fixé par Bournemouth pourrait rapidement transformer ce dossier en bataille entre les plus grands clubs européens

Le dossier Eli Junior Kroupi continue de prendre de l’ampleur sur le marché des transferts. Alors que le PSG surveille depuis plusieurs semaines l’évolution de la situation de l’attaquant français, le FC Barcelone serait désormais entré dans la course.

Selon Sport, les dirigeants catalans apprécient fortement le profil du joueur de 19 ans. Si Julian Alvarez demeure la priorité du Barça pour renforcer son secteur offensif, Kroupi apparaît comme une alternative crédible en cas d’échec sur la piste menant à l’international argentin.

Une concurrence supplémentaire pour le PSG, déjà confronté à l’intérêt de plusieurs cadors européens comme Arsenal, Manchester City ou encore le Bayern Munich.

Kroupi, la pépite française qui affole l’Europe

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de Bournemouth, Eli Junior Kroupi s’est imposé comme l’un des plus grands espoirs offensifs du football européen. Formé à Lorient, l’attaquant français a franchi un cap en Premier League, attirant naturellement les regards des plus grandes écuries du continent.

Du côté parisien, son profil séduit particulièrement. Capable d’évoluer dans l’axe ou sur le front de l’attaque, Kroupi correspond à la stratégie du PSG qui vise à recruter de jeunes talents français à fort potentiel. Plusieurs sources indiquent d’ailleurs que les dirigeants parisiens ont déjà pris des renseignements auprès de Bournemouth.

Un prix qui complique les plans du PSG et du Barça

Le principal obstacle reste toutefois financier. Bournemouth ne compte pas brader sa nouvelle pépite et valoriserait son attaquant à hauteur d’environ 100 millions d’euros. Un montant également évoqué dans les discussions autour de l’intérêt du FC Barcelone.

Les dirigeants anglais affichent même une position très ferme concernant l’avenir de leur joueur, considéré comme l’un des éléments clés du projet sportif du club.

Pour le PSG, l’opération pourrait dépendre de mouvements dans le secteur offensif au cours de l’été, alors que plusieurs attaquants parisiens sont régulièrement annoncés sur le départ.

Le PSG conserve un avantage dans ce dossier

Malgré la concurrence grandissante, Paris conserve certains arguments. Plusieurs médias ont récemment indiqué qu’un transfert vers le PSG constituerait une destination particulièrement attractive pour le joueur, qui ne fermerait pas la porte à un retour en France dans un projet ambitieux.

Reste désormais à savoir si le club de la capitale passera à l’action face à un FC Barcelone attentif et à une liste de prétendants qui ne cesse de s’allonger. Une chose est sûre : le feuilleton Eli Junior Kroupi pourrait devenir l’un des dossiers chauds du mercato estival.