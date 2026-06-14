OM : le LOSC apporte une excellente nouvelle à Genesio pour son arrivée à Marseille

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Le futur staff de Bruno Genesio à l’OM prend forme. Nicolas Dehon a bien accepté de rejoindre Marseille en tant qu’entraîneur des gardiens.

Alors que l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM n’a pas encore été officialisée, les contours de son futur staff se dessinent de plus en plus clairement. Une nouvelle étape importante aurait été franchie ces dernières heures avec l’accord de Nicolas Dehon pour rejoindre le technicien français dans la cité phocéenne.

D’après les informations révélées par La Provence, l’actuel entraîneur des gardiens du LOSC a accepté de suivre Bruno Genesio dans son nouveau défi marseillais. Une décision déjà annoncée depuis plusieurs jours, mais donc désormais bel et bien confirmée.

Vercoutre pour remplacer Dehon à Lille

Le dossier a pris encore davantage d’épaisseur avec la nomination de Rémy Vercoutre au poste d’entraîneur des gardiens de Lille. Cette arrivée dans le Nord est perçue comme la confirmation du départ imminent de Nicolas Dehon, dont le nom circule depuis plusieurs semaines pour intégrer le futur organigramme olympien.

Pour Marseille, il s’agirait d’un retour. Nicolas Dehon connaît parfaitement l’environnement olympien pour avoir déjà occupé ce poste entre 2010 et 2012 sous les ordres de Didier Deschamps. Durant cette période, il avait notamment travaillé avec Steve Mandanda et participé à l’une des dernières grandes périodes de succès du club.

Genesio également avec deux adjoints

Selon plusieurs sources concordantes, Bruno Genesio devrait également être accompagné de ses adjoints Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos, déjà présents à ses côtés au LOSC. L’ossature de son staff prend donc forme, même si l’officialisation de sa nomination à l’OM se fait toujours attendre.

Avec l’arrivée probable de Nicolas Dehon, l’OM s’offrirait un spécialiste reconnu du poste, un profil expérimenté que Genesio souhaitait conserver à ses côtés pour lancer son aventure marseillaise dans les meilleures conditions.