OM : Marcelino dézingue encore son passage à Marseille

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Dans un entretien accordé à Marca, Marcelino est revenu sur son expérience très courte sur le banc de l’OM à l’été 2023.

Arrivé à l’OM en juillet 2023 pour succéder à Igor Tudor, Marcelino n’aura finalement dirigé le club que quelques semaines. Choisi par Pablo Longoria, avec qui il entretenait une relation de confiance depuis leur collaboration à Valence, l’entraîneur espagnol n’a eu que très peu de temps pour installer son projet.

L’élimination prématurée en barrage de Ligue des champions face au Panathinaïkos a rapidement fragilisé son début de mandat, avant que la situation ne dégénère en interne.

Une expérience « plus que traumatisante »

Revenant sur cet épisode, Marcelino ne cache plus son amertume. Il décrit une parenthèse presque irréelle dans sa carrière :

« Mon expérience à l’OM a été traumatisante ? Plus que traumatisante, c’était pratiquement une non-expérience vu le peu de temps que nous y avons passé. C’est quelque chose qui n’est pas courant dans le football », a-t-il confié à Marca.

L’ancien coach insiste sur l’instabilité du contexte marseillais, qu’il estime incompatible avec la construction d’un projet sportif :

« C’est quelque chose qui n’est pas courant dans le football. Mais nous voyons les conflits constants que cela génère et avec lesquels cette institution doit composer. »

« Ce fut le chaos » à Marseille

Marcelino revient également sur les événements qui ont précipité son départ, notamment la réunion tendue entre la direction et des représentants de groupes de supporters, à laquelle il n’a pas assisté mais dont les conséquences ont été immédiates.

« Ce qui s’est passé à Marseille est difficile à évaluer, car nous n’avons eu que quatre entraînements… Et ensuite, ce fut le chaos », explique-t-il.

Selon lui, la situation a rapidement dépassé le cadre sportif, touchant directement la direction du club et fragilisant l’ensemble de l’organigramme :

« Puis l’entraîneur est parti avec le président, qui s’apprêtait à partir. C’est complètement illogique et contraire à ce que l’entraîneur recherche toujours, à savoir la stabilité. »

Une parenthèse marseillaise refermée très vite

Après seulement quelques semaines à la tête de l’OM, Marcelino avait quitté ses fonctions dans un climat de forte tension interne. Il a ensuite retrouvé un banc en Espagne, à Villarreal, avant de se retrouver libre de tout contrat aujourd’hui.

Son passage à Marseille reste ainsi l’un des épisodes les plus courts et les plus chaotiques de l’ère récente du club phocéen, symbole d’une instabilité chronique souvent pointée du doigt.