Courtisé par le FC Nantes pour remplacer Vahid Halilhodzic cet été, Olivier Pantaloni avance dans la bon sens avec les Canaris.

Le dossier du futur entraîneur du FC Nantes avance doucement, mais plusieurs signaux récents semblent clairement jouer en faveur des Canaris dans la piste Olivier Pantaloni.

Alors que le club cherche activement un successeur à Vahid Halilhodžić pour la suite du projet, le technicien corse apparaît comme une option de plus en plus crédible en interne.

Pantaloni écarté d’autres pistes majeures

D’abord, un premier élément joue en faveur du FC Nantes : Olivier Pantaloni ne devrait pas rejoindre le LOSC. Évoqué comme une option de repli en cas de départ de Bruno Genesio, le club nordiste aurait finalement fait d’un coach étranger sa priorité pour l’avenir de son banc.

Autre bonne nouvelle pour les dirigeants du FC Nantes : L’Équipe confirme que Toulouse n’a pour l’instant engagé aucune démarche concrète pour attirer le coach corse, malgré un intérêt supposé. Le TFC reste attentif au marché, mais n’a pas encore activé cette piste. Une situation qui laisse donc le champ plus ouvert au FC Nantes.

Un entourage prudent mais des discussions positives

Du côté de Pantaloni, la prudence reste de mise. Son entourage tempère les spéculations et préfère attendre des propositions claires avant de trancher. « C’est prématuré, il faut attendre d’avoir les projets pour prendre une décision », confie-t-on dans son cercle proche.

Mais en coulisses, le climat serait plutôt positif entre le FC Nantes et le coach. Selon nos informations, les échanges se poursuivent, même si aucun dénouement n’est attendu à court terme. Le dossier avance étape par étape, sans précipitation.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)