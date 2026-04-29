FC Nantes : Une concurrence inattendue d’un club de ligue 1 pour Olivier Pantaloni ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

= 22.70€ pour 10€

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Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Nantes pensait tenir une piste solide pour son futur entraîneur. Mais un nouvel acteur pourrait bien tout bouleverser : le LOSC Lille.

Au cœur de cette bataille naissante : Olivier Pantaloni, un profil qui séduit… et attire désormais les convoitises.

Pantaloni, priorité assumée du FC Nantes

Selon nos dernières informations en exclusivité sur But, le FC Nantes a fait d’Olivier Pantaloni sa cible numéro un.

L’actuel coach du FC Lorient, sur le départ en fin de saison, coche toutes les cases recherchées par les dirigeants nantais : expérience, stabilité et capacité à construire un projet sur la durée.

Dans un contexte incertain, notamment en cas de descente en Ligue 2, ce profil rassure.

Lille relance totalement le dossier

Mais voilà que le LOSC Lille entre en scène.

D’après Mohamed Toubache-Ter, le club nordiste serait à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Une information qui change tout.

Car si Olivier Létang décide de s’intéresser à Pantaloni, la donne pourrait radicalement évoluer.

Lille est à la recherche d’un coach à compter de la saison prochaine. #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 29, 2026

Un choix crucial pour Pantaloni

Face à cette situation, une question se pose : Olivier Pantaloni serait-il tenté par Lille ?

Sportivement, le LOSC offre une exposition plus importante et un projet potentiellement plus ambitieux que celui du FC Nantes.

Un argument de poids qui pourrait faire hésiter le technicien corse… et fragiliser la position des Canaris dans ce dossier.

Un flou total du côté de Lille

Pour l’instant, aucun nom officiel n’a filtré pour remplacer Bruno Genesio sur le banc lillois.

Une seule certitude : Julien Stéphan ne devrait pas être la solution, une piste déjà écartée.

Ce flou laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses… y compris celle menant à Pantaloni.

Un dossier déjà sous tension

Ce qui semblait être une piste maîtrisée pour Nantes devient peu à peu un dossier incertain.

Entre concurrence inattendue, enjeux sportifs et choix de carrière, tout pourrait encore basculer dans les prochaines semaines.

Une chose est sûre : le feuilleton Pantaloni ne fait que commencer… et le FC Nantes pourrait bien devoir lutter pour conserver sa priorité.