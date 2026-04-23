En pleine anticipation d’une possible relégation en Ligue 2, le FC Nantes prépare activement l’après Halilhodzic. Et selon nos informations, un nom fait aujourd’hui la course en tête en interne.

Le chantier est en préparation. Alors que Vahid Halilhodzic a déjà acté son départ en fin de mission, le FC Nantes s’active en coulisses pour trouver l’homme capable de relancer le projet. Et du côté des Kita, une tendance forte se dessine.

Pantaloni, déjà une approche

Selon nos informations, la priorité du FC Nantes se nommerait Olivier Pantaloni. Le technicien corse, sur le départ du FC Lorient en juin, coche de nombreuses cases aux yeux des décideurs nantais. Expérience, stabilité, capacité à construire dans la durée : son profil séduit dans un contexte où le FCN cherche avant tout à se reconstruire intelligemment en cas de relégation en Ligue 2.

Sa capacité à structurer un groupe et à installer un projet cohérent, notamment avec les Merlus qu’il a su stabiliser dans l’élite, est perçue comme un atout majeur. Par ailleurs, But! confirme que le Toulouse FC est aussi sur les rangs pour enrôler Pantaloni… mais aussi et surtout qu’aucun contact n’a eu lieu. Ce qui, selon nos informations, ne serait pas tout à fait le cas entre lui et le FC Nantes.

Dans cette réflexion, une chose est déjà claire au FC Nantes : Nicolas Usaï ne constitue pas une option à l’heure actuelle, malgré une solide réputation en Ligue 2. Autre nom évoqué ces derniers temps autour du club, celui de Michel Der Zakarian reste aujourd’hui très éloigné du FC Nantes. Une piste qui ne correspond pas totalement à la vision portée par les dirigeants mais qui reste réelle à l’approche de l’intersaison si tant est qu’il soit encore libre à ce moment-là (l’étranger le tente).

Car au-delà du simple choix d’un entraîneur, le FC Nantes cherche un véritable bâtisseur. L’objectif est clair : préparer une remontée rapide en Ligue 1, tout en posant des bases solides sur le long terme. Dans cette optique, l’éventuelle arrivée de Pantaloni pourrait même s’accompagner de celle de Yannick Cahuzac, son fidèle adjoint, même si ce point reste encore à définir puisque ce dernier pourrait voler de ses propres ailes après une expérience réussie à Lorient en tant qu’adjoint.

Un choix qui parlerait aux supporters

Dans un contexte tendu, marqué par l’instabilité et les critiques, ce choix pourrait également envoyer un signal fort aux supporters. Celui d’un retour à un projet structuré, cohérent, loin des décisions précipitées. Rien n’est encore signé, la concurrence semblant féroce, mais une chose est sûre : le FC Nantes veut anticiper, et le profil de Pantaloni plaît. Reste à savoir si lui aussi serait intéressé par le projet ?

Bastien Aubert