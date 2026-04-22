PSG – FC Nantes : Halilhodzic lâche une phrase choc sur le maintien et réagit à sa suspension

Vahid Halilhodzic s’est exprimé au micro de Ligue 1+ après la défaite du FC Nantes face au PSG (3-0).

Le FC Nantes s’est lourdement incliné ce mercredi sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-0), en match en retard de la 26e journée de Ligue 1. S’ils n’ont pas démérité face aux champions d’Europe en titre, les Canaris se rapprochent encore un peu de la relégation en Ligue 2 avec cette défaite.

La réaction de Vahid Halilhodzic

Quelques minutes après la rencontre, Vahid Halilhodzic s’est arrêté au micro de Ligue 1+ où il a livré son analyse du match. « C’est une période qui ne nous réussit pas. Ce penalty, pour moi, c’est gratuit, il y est, il n’y est pas. Je sais pas. Après le but qui a été refusé, est-ce qu’il y avait but ? Je sais pas. Toutes les choses qui se passent, même les buts qu’ils ont marqué, ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions. Le deuxième but est fantastique. J’ai demandé en deuxième mi-temps qu’on marque un but pour faire douter cette équipe du PSG. Et puis on a pris ce but en attaque rapide et après c’est fini », a-t-il confié avant de revenir sur le match nul cruel face au Stade Brestois (1-1) et sur sa suspension. « Cette histoire du match contre Brest ça nous fait beaucoup de mal. Il faut féliciter l’arbitre, qui a avoué qui s’était trompé. Moi, je suis suspendu quatre matchs alors que je demandais des explications. J’étais vraiment en grande colère et j’ai pris quatre matchs et c’est dommage, pour le club, pour l’image. »

« Le maintien ? C’est presque fini »

Au sujet du maintien, l’ancien coach du PSG a semblé complètement résigné. « Ils (les dirigeants) m’ont demandé de venir, je suis venu deux mois pour essayer de relancer le club. Malheureusement, pour le moment, c’est presque fini. Mais on va continuer à espérer. Je suis très triste pour le FC Nantes, pour tous les supporters. S’ils descendent, j’espère qu’ils remonteront le plus vite possible en Ligue 1. »