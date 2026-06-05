Toujours sans entraîneur à moins de trois semaines de la reprise, le FC Nantes voit déjà certains dossiers du mercato ralentir cet été.

Le FC Nantes continue de payer les conséquences de son retard dans la nomination de son futur entraîneur. Alors que les Canaris s’activent pour préparer leur retour en Ligue 2, plusieurs dossiers restent en suspens. Et celui de Maxime Dupé en est l’exemple parfait.

Maxime Dupé attend des garanties

Libre de tout contrat après son départ de l’OGC Nice, le gardien de 33 ans figure parmi les priorités nantaises pour remplacer Anthony Lopes. Son expérience et sa connaissance du football français en font un profil particulièrement attractif pour un club qui ambitionne de remonter immédiatement dans l’élite. Mais pour l’instant, rien n’avance réellement.

Selon Emmanuel Merceron, l’ancien portier du Toulouse FC ne souhaite pas se précipiter. Avant de donner son accord au FC Nantes, il veut connaître l’identité du futur entraîneur ainsi que la composition du staff qui accompagnera le nouveau projet. Une position compréhensible dans un contexte où le club traverse une période de forte incertitude. La relégation en Ligue 2 a bouleversé l’organisation sportive et le choix du prochain coach sera déterminant pour les ambitions de remontée. Tant que cette question ne sera pas réglée, certains joueurs ciblés pourraient préférer patienter avant de prendre une décision définitive.

Le FC Nantes toujours dans l’attente

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants du FC Nantes multiplient les pistes pour trouver leur futur technicien. Olivier Pantaloni et Philippe Montanier auraient notamment décliné l’opportunité, obligeant le club à explorer d’autres options. Les noms de Michel Der Zakarian, Thierry Laurey, Laurent Battles, David Guion ou encore Stéphane Moulin ont récemment circulé. Mais aucune fumée blanche n’est encore apparue du côté de la Beaujoire. Cette situation commence désormais à avoir des conséquences concrètes sur le mercato.

Avec le départ attendu d’Anthony Lopes après la relégation, le recrutement d’un gardien expérimenté constitue l’un des dossiers majeurs de l’été nantais. Dupé cochait de nombreuses cases et semblait représenter une opportunité intéressante sur le marché des joueurs libres. Aujourd’hui, le portier se retrouve dans l’attente, tout comme le FC Nantes. Le dossier pourrait rester gelé.