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FRANCE

PSG – FC Nantes : la réponse cinglante des ultras parisiens à la banderole du parcage nantais

Par Fabien Chorlet - 22 Avr 2026, 21:00
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Les supporters parisiens

Après la banderole déployée par les supporters nantais en première période, les ultras parisiens leur ont répondu avec une banderole également.

Au début du match en retard de la 26e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, le parcage nantais a déployé une banderole visant le PSG et le Qatar : « Le Qatar exige, la LFP obéit, le foot français subit. On vous vomit. » Cette banderole a provoqué des affrontements entre les supporters des Canaris et les stadiers, intervenus pour faire enlever ce message.

La réponse du CUP à la banderole des supporters du FC Nantes

En seconde période de cette rencontre les Parisiens et les Canaris, le Collectif Ultras Paris (CUP), principal groupe de supporters du PSG, a tenu à répondre aux supporters nantais avec une banderole déployée à son tour. « Félicitations vous êtes de bons (ultras) français », ont rétorqué les ultras parisiens.

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