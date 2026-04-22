PSG – FC Nantes : ça dégénère dans le parcage nantais après une banderole anti-Qatar déployée !

Pendant PSG – FC Nantes, des affrontement ont eu lieu entre des supporters nantais et des stadiers après une banderole visant le Qatar affichée par le parcage du FCN.

Le FC Nantes affronte actuellement le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, en match en retard de la 26e journée de Ligue 1. À la 15e minute de cette rencontre, les supporters nantais, présent en nombre dans le parcage visiteurs, ont déployé une banderole visant le PSG et le Qatar. « Le Qatar exige, la LFP obéit, le foot français subit. On vous vomit », était écrit sur cette banderole.

Ça a chauffé entre les supporters nantais et la sécurité !

L’apparition de cette banderole a rapidement provoqué des tensions. Les stadiers sont intervenus pour la retirer, ce qui a entraîné des échauffourées avec les supporters nantais, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo publiée sur X par notre correspondant au Parc des Princes, Raphaël Nouet. Le calme est finalement revenu De leur côté, les supporters parisiens ont réagi par des sifflets.