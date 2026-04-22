À LA UNE DU 22 AVR 2026
[19:50]ASSE : encore deux mauvaises nouvelles pour les Verts avant Troyes
[19:32]PSG – FC Nantes : ça dégénère dans le parcage nantais après une banderole anti-Qatar déployée !
[19:20]OM Mercato : Malang Sarr (RC Lens) envoyé à Marseille !
[19:00]PSG – FC Nantes : Halilhodzic écarte un joueur à la dernière minute
[18:40]Stade Rennais : double bonne nouvelle pour Haise avant le FC Nantes
[18:20]ASSE Mercato : les supporters valident la première recrue de l’été
[18:07]PSG – FC Nantes : les compos sont tombées, il y a des surprises
[18:00]OM : Mason Greenwood épinglé par Daniel Riolo !
[17:40]PSG, LOSC : Hakimi, Giroud et deux ex-Parisiens cités dans une affaire de prostitution en Italie !
[17:20]RC Lens : coup dur pour les Sang et Or avant Brest
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG – FC Nantes : ça dégénère dans le parcage nantais après une banderole anti-Qatar déployée !

Par Fabien Chorlet - 22 Avr 2026, 19:32
💬 Commenter
Le parcage nantais

Pendant PSG – FC Nantes, des affrontement ont eu lieu entre des supporters nantais et des stadiers après une banderole visant le Qatar affichée par le parcage du FCN.

Le FC Nantes affronte actuellement le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, en match en retard de la 26e journée de Ligue 1. À la 15e minute de cette rencontre, les supporters nantais, présent en nombre dans le parcage visiteurs, ont déployé une banderole visant le PSG et le Qatar. « Le Qatar exige, la LFP obéit, le foot français subit. On vous vomit », était écrit sur cette banderole.

Ça a chauffé entre les supporters nantais et la sécurité !

L’apparition de cette banderole a rapidement provoqué des tensions. Les stadiers sont intervenus pour la retirer, ce qui a entraîné des échauffourées avec les supporters nantais, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo publiée sur X par notre correspondant au Parc des Princes, Raphaël Nouet. Le calme est finalement revenu De leur côté, les supporters parisiens ont réagi par des sifflets.

FC NantesPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, PSG