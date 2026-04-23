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FRANCE

Stade Rennais : coup dur pour Lepaul avant le FC Nantes ! 

Par Bastien Aubert - 23 Avr 2026, 08:20
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Esteban Lepaul (Stade Rennais)

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, l’attaquant du Stade Rennais Esteban Lepaul (26 ans) pourrait vite déchanter.

Les chiffres parlent pour lui. Et ils sont impressionnants. Meilleur buteur du Stade Rennais cette saison, Esteban Lepaul s’impose comme l’une des révélations offensives en Ligue 1. Avec 17 buts en 30 matchs, il figure même à la 7e place des meilleurs buteurs des cinq grands championnats européens sur l’exercice 2025/2026. Devant lui ? Du très lourd : Harry Kane (32 buts), Kylian Mbappé et Erling Haaland (23), ou encore Vedat Muriqi, Thiago et Deniz Undav. Un cercle fermé qui souligne la performance XXL du Rennais.

Lepaul privé de Mondial ?

Malgré cette efficacité redoutable, les portes de l’équipe de France semblent rester désespérément fermées. L’absence d’Hugo Ekitike, forfait pour la Coupe du monde, aurait pu rebattre les cartes. Mais en l’état, cela ne devrait rien changer pour Lepaul. Car si ses statistiques sont solides, son profil pose question, selon DataScout. Depuis la saison 2024/2025, Lepaul affiche 26 buts en 58 matchs, avec 4 passes décisives en près de 4 000 minutes. Soit une action décisive toutes les 133 minutes. Une efficacité comparable à celle d’Ekitiké… mais dans un registre bien différent.

Là où l’attaquant aujourd’hui à Liverpool FC brillait par sa capacité à participer au jeu, à presser et à combiner, Lepaul se distingue avant tout comme un pur finisseur. Un profil plus axial, plus clinique… mais aussi plus limité dans l’impact global. Les données confirment cette tendance. Moins impliqué dans les courses progressives, en retrait dans les duels offensifs, discret dans la création et les passes vers la surface : Lepaul ne coche pas toutes les cases du système des Bleus.

Deschamps ne changera pas de système pour Lepaul 

Car du côté de Didier Deschamps, l’équilibre collectif prime. Intégrer un profil aussi spécifique nécessiterait une adaptation tactique importante. Et à l’approche d’une grande compétition, le sélectionneur ne semble pas prêt à bouleverser ses certitudes. Un sentiment renforcé par les déclarations de Guy Stéphan, qui n’anticipe pas de surprise dans la liste à venir.

Résultat : malgré ses performances, Lepaul pourrait rester sur le carreau. Un vrai coup dur pour l’attaquant du Stade Rennais, dont la valeur marchande (estimée à 20 millions d’euros) reste encore très loin de celle d’Ekitiké (90 millions). Une différence qui illustre aussi le manque de reconnaissance dont il souffre encore. Mais une chose est sûre, bro : à ce rythme-là, Lepaul finira forcément par forcer la porte. Reste à savoir quand… et si ce ne sera pas déjà trop tard pour cette échéance.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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