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FRANCE

Stade Rennais, Équipe de France : Esteban Lepaul envoyé à la Coupe du monde !

Par Fabien Chorlet - 22 Avr 2026, 15:20
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Esteban Lepaul

Pour François Clerc et Adil Rami, il ne serait pas incohérent de voir l’attaquant du Stade Rennais, Esteban Lepaul, être appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 réalisations, Esteban Lepaul signe une saison remarquable, entamée sous les couleurs du SCO d’Angers avant de rejoindre le Stade Rennais cet hiver. Des performances qui commencent à faire émerger son nom dans les discussions autour de l’équipe de France et de Didier Deschamps.

François Clerc et Adil Rami envoient Esteban Lepaul au Mondial 2026

Pour François Clerc, Esteban Lepaul pourrait même prétendre à une place pour la Coupe du monde 2026. « Avec la malheureuse blessure d’Huko Ekitike, Esteban Lepaul peut faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde », a lâché l’ancien latéral droit de l’AS Saint-Étienne et de l’Olympique Lyonnais dans l’émission Ligue 1+ Le Club sur Ligue 1+.

Un avis partagé par Adil Rami, également séduit par le profil de l’attaquant de Rennes. « Je sais que mentalement on est conditionné à penser qu’un joueur doit jouer à Chelsea, Liverpool, au Real Madrid ou au Paris Saint-Germain pour être appelé en équipe de France, mais moi je suis d’accord avec toi (François Clerc). Je suis pour que ce type de joueurs intègrent l’équipe de France car je sais qu’il peut surprendre. »

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