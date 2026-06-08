ASSE : Zuriko Davitashvili vers un club de Ligue des Champions ?

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais les grandes manœuvres ont déjà commencé du côté de l’AS Saint-Étienne. Après une saison mouvementée, les Verts pourraient vivre un été particulièrement agité, avec plusieurs dossiers chauds à gérer. Et parmi eux, celui de Zuriko Davitashvili prend une tournure de plus en plus sérieuse.

Selon le journaliste portugais Luis Pinto Coelho, Benfica serait entré en pourparlers directs avec l’ASSE pour tenter d’obtenir le transfert de l’ailier géorgien. Il ne s’agirait donc pas d’un simple intérêt ou d’une prise de renseignements, mais bien de négociations concrètes entre les deux clubs. Une nuance importante, surtout à ce stade du mercato.

Benfica passe à l’action pour Davitashvili

Arrivé à Saint-Étienne avec l’étiquette d’un joueur capable de faire des différences, Zuriko Davitashvili n’a pas laissé insensibles plusieurs clubs européens. Sa capacité à provoquer, son profil technique et son expérience internationale avec la Géorgie en font un élément particulièrement attractif sur le marché.

Benfica, habitué à flairer les bons coups et à valoriser les talents offensifs, semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier. Le club lisboète, régulièrement présent en Ligue des Champions, représenterait forcément une perspective séduisante pour le joueur.

Pour l’ASSE, l’intérêt d’un tel club peut aussi changer la donne. Avec une valorisation estimée à 12 millions d’euros, Davitashvili pourrait permettre aux dirigeants stéphanois de réaliser une très belle opération financière.

Une concurrence qui peut faire grimper les enchères

Benfica n’est toutefois pas seul sur le dossier. Le Stade Rennais, Hoffenheim, Beşiktaş, Fenerbahçe ou encore le Panathinaïkos suivraient également la situation de près. Une concurrence importante, qui pourrait servir les intérêts de l’ASSE.

Kilmer Sports Ventures, qui avait retenu le joueur l’été dernier, pourrait cette fois être plus ouvert à une vente. Mais pas à n’importe quel prix. Avec plusieurs clubs intéressés, Saint-Étienne a une carte à jouer pour faire monter les enchères et obtenir un montant supérieur à la valeur actuelle du joueur.

Le cas de Fenerbahçe est d’ailleurs intéressant. Le club turc, initialement associé à Mason Greenwood, pourrait se tourner vers une alternative beaucoup moins coûteuse. Alors que l’OM réclamerait près de 55 millions d’euros pour son attaquant, Davitashvili représenterait une piste bien plus accessible financièrement.

L’ASSE face à un été décisif

Le dossier Davitashvili pourrait ne pas être le seul gros mouvement de l’été dans le Forez. Lucas Stassin est lui aussi régulièrement cité parmi les joueurs susceptibles d’attirer des offres importantes. Si l’ASSE venait à vendre ses deux éléments offensifs, Kilmer Sports pourrait récupérer une enveloppe conséquente pour reconstruire l’effectif.

Cette perspective pose toutefois une vraie question sportive. Vendre deux joueurs majeurs peut permettre de repartir sur un nouveau cycle, mais cela oblige aussi à réussir parfaitement le recrutement derrière. Surtout si le club repart avec un nouveau coach et une ambition de rebâtir un projet cohérent.

L’ASSE pourrait donc se retrouver face à un tournant majeur. Entre nécessité économique, opportunités de marché et ambition sportive, le dossier Zuriko Davitashvili pourrait bien donner le ton du mercato stéphanois.

Davitashvili, premier gros départ de l’été ?

Pour l’instant, rien n’est encore bouclé. Mais le fait que Benfica soit déjà passé à l’action montre que le dossier est sérieux. Et si les discussions venaient à s’intensifier dans les prochains jours, Saint-Étienne pourrait rapidement devoir trancher.

Conserver Davitashvili pour en faire un cadre du nouveau projet ou accepter une belle offre pour financer la reconstruction : voilà le dilemme qui pourrait animer l’été des Verts. Une chose est sûre, le mercato de l’ASSE est déjà lancé.