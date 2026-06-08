OM : le remplaçant de Mason Greenwood glissé en coulisses à Grégory Lorenzi

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’Olympique de Marseille pourrait vivre un été très agité sur le plan offensif. Alors que l’avenir de Mason Greenwood reste incertain, le club phocéen doit déjà réfléchir à l’après. Et dans cette optique, un nom commence à faire parler : Ilan Kebbal.

Invité sur Winamax, Benoît Trémoulinas a soufflé une idée qui pourrait bien intéresser Grégory Lorenzi. Pour l’ancien latéral gauche, le joueur du Paris FC possède un profil capable de coller parfaitement aux exigences de l’OM.

Ilan Kebbal, une piste à surveiller pour l’OM

« Ilan Kebbal, je ne pense pas qu’il coûte très très cher. À mon avis, à moins de 10 millions, tu peux l’avoir. À condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM », a lancé Benoît Trémoulinas.

Une sortie loin d’être anodine. Car si Mason Greenwood venait à quitter Marseille cet été, l’OM serait obligé de lui trouver un remplaçant capable d’apporter du danger, de la percussion et de la créativité dans les trente derniers mètres. Et dans cette logique, Ilan Kebbal apparaît comme une opportunité crédible.

Natif de Marseille, le milieu offensif du Paris FC connaît la ville, son environnement, sa passion et son exigence. Un détail qui peut compter lorsqu’il s’agit de rejoindre un club aussi particulier que l’OM.

Un profil technique et abordable

Cette saison, Ilan Kebbal a confirmé qu’il avait franchi un cap. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 29 matchs, le joueur de 26 ans s’est imposé comme l’un des éléments les plus séduisants du Paris FC. Sa capacité à éliminer, à créer du déséquilibre et à faire la différence sur des actions individuelles en fait forcément un profil observé en Ligue 1.

Pour Benoît Trémoulinas, son jeu correspondrait parfaitement à ce que Marseille pourrait rechercher. « C’est techniquement très fort, capable de fulgurances, mais c’est aussi quelqu’un qui peut faire les efforts », a-t-il expliqué. Un point important, surtout dans un club où le talent seul ne suffit jamais.

Avec un prix potentiellement inférieur à 10 millions d’euros, Kebbal représenterait aussi une piste financièrement accessible pour Grégory Lorenzi. À l’heure où l’OM pourrait devoir vendre avant d’acheter, ce type de dossier peut rapidement devenir stratégique.

Bruno Genesio pour lui faire passer un cap ?

L’autre élément intéressant concerne le rôle du futur entraîneur. Toujours selon Trémoulinas, un coach comme Bruno Genesio pourrait permettre à Ilan Kebbal de franchir un palier. Et c’est peut-être là que le dossier prend tout son sens.

Kebbal a du talent, de la personnalité et une vraie capacité à faire basculer un match. Mais il doit encore gagner en constance. Sa saison a été marquée par une très grosse première partie d’exercice, avant une baisse de régime plus visible au fil des semaines. À Marseille, ce genre de trou d’air pardonne rarement.

L’OM n’est pas un club comme les autres. La pression y est permanente, les attentes immédiates, et chaque prestation est scrutée. Pour Kebbal, rejoindre Marseille serait donc à la fois une opportunité immense et un défi majeur.

Grégory Lorenzi face au chantier Greenwood

La mission de Grégory Lorenzi s’annonce claire : si Mason Greenwood quitte l’OM, il faudra limiter la casse sportivement tout en trouvant un profil compatible avec les moyens du club. Remplacer un joueur aussi décisif ne sera pas simple, surtout si Marseille ne souhaite pas réinvestir une somme colossale.

Dans ce contexte, Ilan Kebbal coche plusieurs cases. Il est créatif, abordable, expérimenté, encore perfectible et possède ce lien naturel avec Marseille qui pourrait séduire une partie des supporters. Mais l’OM devra aussi se poser la bonne question : Kebbal est-il prêt à performer tout de suite dans un environnement aussi brûlant ?

Car au Vélodrome, on ne laisse pas toujours le temps aux joueurs de grandir. Il faut répondre présent immédiatement. Et si Grégory Lorenzi décide d’ouvrir ce dossier, il saura qu’il ne s’agit pas seulement de flairer un bon coup, mais de trouver un joueur capable d’assumer un rôle important dans la reconstruction offensive de l’OM.

Kebbal, le bon coup de l’été ?

Pour l’instant, Ilan Kebbal n’est qu’une suggestion glissée dans le débat. Mais le profil a de quoi intriguer. À moins de 10 millions d’euros, dans un marché où les prix s’envolent rapidement, l’ancien Rémois pourrait représenter une alternative maligne en cas de départ de Greenwood.

Reste à savoir si Grégory Lorenzi partagera l’avis de Benoît Trémoulinas. Une chose est sûre : si l’OM perd Mason Greenwood, le club phocéen devra vite trouver son nouveau dynamiteur offensif. Et Ilan Kebbal pourrait bien avoir le profil du pari marseillais par excellence.