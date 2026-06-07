Stade Rennais Mercato : une priorité de Haise déjà d’accord pour signer cet été ?

Le Stade Rennais avancerait sérieusement sur le dossier Saël Kumbedi pour renforcer son couloir droit.

Alors que cette piste avait été révélée il y a plusieurs jours, le Stade Rennais serait désormais en très bonne position pour recruter Saël Kumbedi lors du prochain mercato estival. Une information dévoilée par le site 433foot.fr, à prendre tout de même avec de grosses pincettes, car elle ne provient pas, pour l’instant, d’une source sûre. Le latéral droit français de 21 ans, actuellement sous contrat avec le VfL Wolfsburg, fait en tout cas bien partie des priorités de Franck Haise pour renforcer le flanc droit de sa défense.

Arrivé en Allemagne après son passage à l’OL, Kumbedi ne devrait pas s’inscrire dans la durée en Bundesliga. Le club de Wolfsburg, récemment relégué en Bundesliga 2, pourrait être contraint de réajuster son effectif, ouvrant la porte à un départ du joueur formé en région parisienne.

Kumbedi déjà d’accord avec Rennes ?

Toujours selon ces informations, le Stade Rennais aurait déjà transmis une première offre estimée à environ 10 millions d’euros, assortie de bonus. Une proposition qui s’inscrirait dans la valorisation actuelle du joueur, estimée à environ 12 millions d’euros par des sites spécialisés comme Transfermarkt.

Autre élément notable : Saël Kumbedi aurait déjà donné son accord de principe pour rejoindre le projet rennais, séduit par le rôle proposé et par la perspective de disputer la Ligue Europa avec le club breton. Un point qui renforcerait l’optimisme des dirigeants rennais dans ce dossier. Affaire à suivre, en attendant une confirmation plus crédible…