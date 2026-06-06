Mercato : un transfert XXL au FC Barcelone pourrait donner de sacrés regrets au Stade Rennais

Formé au Stade Rennais avant d’exploser à Strasbourg, Guéla Doué est aujourd’hui dans le viseur du FC Barcelone. Une ascension qui pourrait laisser quelques regrets aux dirigeants bretons.

Alors que le FC Barcelone prépare activement son mercato estival, un ancien talent du Stade Rennais figure désormais sur les tablettes de Deco. Selon Fichajes, Guéla Doué, révélation du RC Strasbourg cette saison, est suivi de près par la direction sportive catalane pour renforcer le poste de latéral droit.

À 23 ans, l’international ivoirien réalise une progression impressionnante. Arrivé à Strasbourg à l’été 2024 en provenance de Rennes, le défenseur s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs spécialistes de son poste en Ligue 1. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, mais le Barça semble particulièrement séduit par son profil. Il a notamment écœuré l’équipe de France jeudi avec la Côte d’Ivoire (1 but et 1 passe dé lors de la victoire 2-1).

Un goût amer pour le Stade Rennais

Pour le Stade Rennais, cette montée en puissance a forcément un goût amer. Formé au club, Guéla Doué a effectué toute sa formation en Bretagne avant d’intégrer progressivement l’équipe première (35 apparitions). Pourtant, malgré des qualités évidentes, il n’a jamais bénéficié du même traitement médiatique que son jeune frère, Désiré Doué, devenu l’un des grands espoirs du football européen.

En juillet 2024, Rennes acceptait de céder son latéral à Strasbourg pour environ 6 millions d’euros. Deux ans plus tard, sa valeur a explosé. Plusieurs sources évoquent désormais une estimation comprise entre 20 et 40 millions d’euros selon les négociations et les prétendants.

Cette saison, Guéla Doué a confirmé toutes les attentes en enchaînant les prestations solides sous les couleurs alsaciennes (2 buts et 7 passes dé). Son volume de jeu, sa puissance physique et sa capacité à apporter offensivement correspondent parfaitement au profil recherché par le FC Barcelone, qui souhaite rajeunir et renforcer son couloir droit.

Un prix de départ supérieur à 30 millions d’euros ?

Sous contrat avec Strasbourg jusqu’en 2029, l’Ivoirien ne sera toutefois pas bradé. Le club alsacien entend réaliser une importante plus-value sur un joueur devenu l’un de ses actifs les plus précieux. Plusieurs médias évoquent un prix de départ supérieur à 30 millions d’euros, tandis que certaines estimations montent jusqu’à 40 millions.

Pour Rennes, voir aujourd’hui son ancien joueur susciter l’intérêt d’un géant européen comme le FC Barcelone rappelle à quel point certains talents mettent parfois plus de temps que d’autres à éclore. Guéla Doué n’a peut-être jamais eu la lumière de son frère, mais il pourrait bien être le prochain membre de la famille Doué à rejoindre le très haut niveau européen.