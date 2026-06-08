Stade Rennais Mercato : une nouvelle signature enregistrée après Thomasson et Oliviera !

Senny Assignon, le petit frère de Lorenz Assignon, aurait signé ce lundi son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais.

Alors que le mercato estival n’a même pas encore officiellement ouvert ses portes, le Stade Rennais est déjà en feu sur le marché des transferts. Le club Rouge et Noir a déjà attiré librement Adrien Thomasson en provenance du RC Lens et aurait également bouclé la prolongation d’Esteban Lepaul ainsi que l’arrivée du jeune défenseur central de Benfica, Gonçalo Oliviera.

Le petit frère de Lorenz Assignon signe pro à Rennes !

Mais les dirigeants rennais ne travaillent pas uniquement sur le recrutement. Ils continueraient également de miser sur la formation et leurs jeunes talents. Selon Le Parisien, le Stade Rennais aurait ainsi fait signer ce lundi son premier contrat professionnel à Senny Assignon, le petit frère de Lorenz Assignon, désormais joueur de Stuttgart. Un accord entre les deux parties aurait été trouvé après plusieurs semaines de discussions.

Évoluant lui aussi au poste de latéral droit, le jeune joueur n’a pas encore effectué ses débuts avec l’équipe première et compte pour l’heure seulement quelques apparitions avec la réserve rennaise en National 3.