Real Madrid : l’événement historique qui inquiète le club

Le Real Madrid vient de vivre un moment aussi rare que symbolique. Pour la première fois depuis 1934, la sélection espagnole va disputer une Coupe du Monde sans le moindre joueur madrilène dans ses rangs. Un fait historique qui tombe au pire moment pour les Merengues, après une saison 2025-2026 décevante et dans un contexte de reconstruction autour de José Mourinho.

Simple accident de parcours ou vrai signal d’alerte pour le projet de Florentino Pérez ? La question mérite d’être posée.

Aucun joueur du Real avec la Roja

Luis de la Fuente a donc choisi de se passer de tous les joueurs espagnols du Real Madrid pour le Mondial 2026 comme le précise Marca. Un choix fort, qui confirme le recul de l’influence madrilène dans la sélection nationale.

Pendant longtemps, le Real a été l’un des piliers naturels de la Roja. Cette fois, le club disparaît totalement de la liste. Carvajal, Huijsen ou d’autres profils liés au club n’ont pas été retenus, dans un contexte où la saison madrilène n’a pas vraiment plaidé en leur faveur.

À l’inverse, le FC Barcelone place 8 joueurs avec l’Espagne. Un contraste violent pour le rival historique.

Le Barça devant, le Real en retrait

Cette absence en sélection espagnole ne passe pas inaperçue. Elle interroge sur l’évolution du projet madrilène. Le Real reste un géant européen, mais son effectif semble de moins en moins connecté au vivier espagnol comme l’indique la liste des joueurs espagnols.

Avec son recrutement très international, le club merengue continue d’attirer des stars mondiales. Mais ce modèle pose une question : Madrid a-t-il perdu une partie de son identité nationale ?

Le Barça, lui, profite de sa formation et de sa génération espagnole pour reprendre une place centrale dans la Roja. Une image forcément douloureuse pour les supporters madrilènes.

Le Real loin des clubs les plus représentés

Le constat est également frappant à l’échelle mondiale selon Yahoo Sports. Le Real Madrid compterait environ 10 joueurs sélectionnés au Mondial 2026, loin des cadors européens les plus représentés.

Manchester City domine avec 19 joueurs, devant le Bayern Munich avec 18. Arsenal et le PSG suivent avec 16 joueurs chacun, tandis que le FC Barcelone en compte 15.

Pour un club habitué à régner sur tous les classements de prestige, ce recul fait tache. Il impacte aussi l’image du Real, sa visibilité internationale et même les indemnités versées par la FIFA aux clubs représentés pendant la compétition.

Mourinho déjà sous pression

Ce signal tombe alors que José Mourinho doit relancer un Real Madrid en perte de repères. Le Portugais hérite d’un effectif toujours talentueux, mais traversé par plusieurs interrogations : équilibre défensif, identité de jeu, recrutement et gestion des cadres.

L’absence totale de Madrilènes en sélection espagnole ajoute une pression supplémentaire. Le Real ne doit pas seulement redevenir compétitif. Il doit aussi retrouver son influence.

Florentino Pérez pourrait donc être poussé à réagir fort cet été. Le mercato 2026 devra permettre de corriger certaines failles et d’envoyer un message clair aux supporters.

Un avertissement pour Madrid

Le Real Madrid n’est évidemment pas en déclin irréversible. Le club reste l’une des plus grandes puissances du football mondial. Mais ce zéro joueur en Roja est un symbole fort.

Il marque une rupture historique et pose une vraie question sur la direction prise par le projet madrilène. Trop international ? Pas assez tourné vers la formation espagnole ? Moins influent qu’avant dans son propre pays ?

À Madrid, les symboles comptent. Et celui-ci risque de faire parler longtemps. Le Real devra répondre vite, sur le terrain comme sur le mercato, pour éviter que cette anomalie historique ne devienne le début d’un malaise plus profond.