OM Mercato : une cible de Lorenzi a dit oui à un autre club !

Annoncé dans le viseur de l’OM, le latéral gauche du Stade Brestois, Daouda Guindo, devrait filer en Ligue 2.

Fin mai, le site Jeunes Footeux révélait que Daouda Guindo figurait parmi les profils suivis par Grégory Lorenzi pour renforcer le couloir gauche de l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. Une piste loin d’être anodine puisque le nouveau directeur sportif marseillais connaît parfaitement le joueur, qu’il avait lui-même convaincu de rejoindre le Stade Brestois l’été dernier après la fin de son contrat avec le RB Salzbourg.

Guindo devrait signer à Reims

Mais le latéral gauche malien ne devrait finalement pas suivre Grégory Lorenzi dans la cité phocéenne. En fin de contrat cet été avec Brest, l’international de 23 ans serait plutôt en passe de s’engager avec le Stade de Reims, selon les informations d’Onze Mondial.

Le natif de Bamako aurait trouvé un accord avec le club champenois autour d’un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2031. Une destination qui peut surprendre au regard de son statut à Brest, où il s’était imposé comme un titulaire régulier au cours du dernier exercice. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs, c’est donc vers la Ligue 2 que Daouda Guindo semble se diriger pour la suite de sa carrière.