RC Lens, Stade Rennais Mercato : l’OM en négociations pour Sinayoko ?

Courtisé par le RC Lens et le Stade Rennais, Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) est désormais associé à l’OM.

Lassine Sinayoko sera l’une des attractions du mercato estival en Ligue 1. À un an de la fin de son contrat avec l’AJ Auxerre, l’attaquant malien pourrait quitter le club bourguignon cet été. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs de l’AJA, le joueur de 26 ans attise les convoitises de plusieurs clubs français, dont le RC Lens et le Stade Rennais.

Si l’Olympique de Marseille ne figure pas, pour l’heure, parmi les prétendants annoncés, certains observateurs proches du club phocéen apprécient particulièrement son profil. C’est notamment le cas de Marwan Belkacem, insider bien connu des supporters marseillais, qui verrait d’un très bon œil une arrivée du capitaine auxerrois sur la Canebière.

« Je suis persuadé que l’OM négocie avec Sinayoko »

« Je suis persuadé qu’on négocie avec Sinayoko », a-t-il d’abord confié sur X. « Même en titulaire, je prends. Ce qu’il arrive à produire à partir de pas grand-chose sur 90 minutes, c’est fort. J’imagine si tu l’entoures, ça peut mettre 25 buts toutes compétitions confondues », estime-t-il.

Polyvalent, généreux dans l’effort et capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Lassine Sinayoko possède un profil qui pourrait séduire de nombreux entraîneurs. Reste désormais à savoir si l’intérêt évoqué par Marwan Belkacem repose sur des discussions réelles ou s’il s’agit simplement d’une intuition. Une chose est sûre : le dossier de l’international malien devrait être suivi de près au cours des prochaines semaines.