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FRANCE

PSG – FC Nantes : les compos sont tombées, il y a des surprises

Par Raphaël Nouet - 22 Avr 2026, 18:07
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Luis Enrique applaudissant son équipe lors du match entre le PSG et l'OL.

Le PSG accueille le FC Nantes à 19h en match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Luis Enrique et Vahid Halilhodzic, suspendu donc en tribunes, viennent de dévoiler leur onze de départ.

Décalé pour permettre au PSG de bien préparer son 8e de finale de Champions League contre Chelsea, le match entre le club de la capitale et le FC Nantes se joue à partir de 19h. Cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1 a de l’importance pour les deux équipes. Le PSG a vu le RC Lens revenir à une longueur et doit donc s’imposer pour reprendre ses aises avant un calendrier qui va méchamment s’alourdir lors des trois prochaines semaines. Le FC Nantes, lui, compte cinq points de retard sur le barragiste auxerrois. Un succès ce soir en terre parisienne lui permettrait de conserver un espoir de se maintenir en fin de saison.

Pour cette rencontre, les surprises dans les deux onze sont nombreuses. A Paris, Vitinha et Nuno Mendes sont absents car blessés. Hormis ces deux-là, Luis Enrique aligne son meilleur onze, à une semaine de la demi-finale aller de la Champions League contre le Bayern Munich. A Nantes, Vahid Halilhodzic est en tribunes suite à son expulsion contre Brest (1-1) dimanche qui lui vaut quatre matches de suspension. Il aligne une défense à cinq pour ce rendez-vous qui s’annonce corsé. Dehmaine Tabibou, expulsé lors de cette partie, est bien présent car son carton rouge a été annulé mais il est remplaçant.

PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Marquinhos, Beraldo – Zaïre-Emery, Neves, Dro – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia..
FCN : Lopes – Guilbert, Yousuf, Cozza, Acapandie, Machado – Sissoko, Leroux, Lepenant – Mohamed, Abline.

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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