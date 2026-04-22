FC Nantes : Laurent Guyot recale sèchement les Canaris et tacle Waldemar Kita

Laurent Guyot a clairement écarté, ce mercredi, l’hypothèse d’une arrivée sur le banc du FC Nantes.

En début de semaine, Le Courrier de l’Ouest a révélé le FC Nantes, à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, se serait renseigné sur Laurent Guyot, l’actuel entraîneur du FC Annecy, tout comme le SCO d’Angers.

Présent ce mercredi en conférence de presse à deux jours de la réception de Pau, le technicien de 56 ans a été interrogé sur ces rumeurs. « Si j’avais des contacts directs avec ces clubs, je ne vous le dirais pas, prévient Guyot. Mais comme je n’en ai pas eu, il faut aller voir les gens qui ont donné ces informations car ça ne vient ni de moi, ni de mon environnement. On me l’a appris, je n’en sais pas plus. Je ne peux pas vous donner plus d’informations », a-t-il d’abord répondu.

« Un retour au FC Nantes ? Évidemment non »

Laurent Guyot, passé en tant que joueur au FC Nantes entre 1978 et 1998, puis comme directeur du centre de formation entre 2005 et 2009, a totalement fermé la porte à un retour chez les Canaris tout en adressant un tacle à Waldemar Kita.

« Je suis parti car il y avait une incompatibilité d’un côté comme de l’autre. Le président de Nantes (Waldemar Kita) vit très bien sans moi et je vis très bien sans lui. Beaucoup d’années ont passé depuis, sans avoir de relation. Donc la réponse à votre question est évidemment non. Pour les gens qui connaissent l’histoire depuis le début, ce ne sera pas une énorme surprise. Et tout va bien comme ça. On ne va pas chercher à rendre possible quelque chose qui ne l’est pas, humainement parlant. De mon côté, c’est très bien comme ça. »