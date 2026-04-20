FC Nantes : Kita prépare déjà l’après-Halilhodzic, un coach de Ligue 2 ciblé ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La situation devient critique au FC Nantes… et en coulisses, les premières manœuvres auraient déjà commencé. Alors que le maintien s’éloigne, Waldemar Kita aurait activé une piste inattendue pour l’avenir.

Laurent Guyot dans le viseur

Selon Le Courrier de l’Ouest, les dirigeants nantais se seraient récemment renseignés sur Laurent Guyot, actuel entraîneur du FC Annecy.

Un profil bien connu du club, puisqu’il y a évolué comme joueur avant d’y travailler en tant que formateur. Un retour aux sources qui pourrait séduire en interne.

Un choix logique en cas de descente ?

Actuellement 8e de Ligue 2, Annecy réalise une saison solide, avec notamment une victoire marquante face à l’AS Saint-Étienne (4-0 à l’aller).

Dans un contexte où Nantes pourrait être relégué, Guyot apparaît comme un profil cohérent : habitué à la Ligue 2, capable de construire et de stabiliser un projet.

Une option “low-cost” mais crédible

Ce choix pourrait aussi s’inscrire dans une logique économique. Moins coûteux qu’un coach expérimenté de Ligue 1, Guyot représenterait une solution accessible… mais pas dénuée d’intérêt sportif.

Car malgré un CV encore limité au très haut niveau, il reste reconnu pour son travail et sa capacité à faire progresser ses équipes.

Selon Le Courrier de l’Ouest du jour, le FC Nantes serait « venu aux renseignements » concernant Laurent Guyot, actuel coach d’Annecy (L2) et ancien joueur et formateur de l’octuple champion de France.

A confirmer. — FCNHistory (@FcnHistory) April 20, 2026

Halilhodzic vers la sortie

De son côté, Vahid Halilhodzic, arrivé en pompier de service, ne devrait pas s’éterniser. Sa mission maintien semble compromise, et son avenir paraît déjà scellé.

Un tournant stratégique pour Nantes

Ce possible choix en dit long sur la direction que pourrait prendre le FC Nantes : reconstruction, maîtrise des coûts, et projet sur le moyen terme.

Mais une question demeure : un profil comme Guyot est-il suffisant pour un club de l’histoire et des ambitions nantaises ?

La réponse pourrait bien dépendre… de la division dans laquelle évolueront les Canaris la saison prochaine.