À LA UNE DU 20 AVR 2026
[15:20]OM : Sergio Conceição, la solution privilégiée pour remplacer Beye ?
[15:00]FC Nantes : Kita prépare déjà l’après-Halilhodzic, un coach de Ligue 2 ciblé ?
[14:40]OM : révolution en coulisses au Vélodrome, McCourt prépare une nouvelle ère ?
[14:20]ASSE : Jaber incertain, énorme inquiétude avant le choc contre Troyes
[14:00]FC Nantes : Nouveau coup dur pour Vahid Halilhodzic et Tylel Tati !
[13:40]Stade Rennais : Jordan James, la belle affaire mercato qui se dessine
[13:30]Pronostic RC Lens – Toulouse : l’IA désigne son finaliste
[13:20]ASSE : Mauvaise nouvelle pour Troyes avant le choc face à Saint-Étienne pour le titre en Ligue 2 ?
[13:00]RC Lens – TFC : les supporters répondent, la guerre des tribunes est lancée avant la demi-finale
[12:40]ASSE : Julien Le Cardinal au coeur d’une grosse polémique après Bastia
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Kita prépare déjà l’après-Halilhodzic, un coach de Ligue 2 ciblé ?

Par Louis Chrestian - 20 Avr 2026, 15:00
💬 Commenter

La situation devient critique au FC Nantes… et en coulisses, les premières manœuvres auraient déjà commencé. Alors que le maintien s’éloigne, Waldemar Kita aurait activé une piste inattendue pour l’avenir.

Laurent Guyot dans le viseur

Selon Le Courrier de l’Ouest, les dirigeants nantais se seraient récemment renseignés sur Laurent Guyot, actuel entraîneur du FC Annecy.

Un profil bien connu du club, puisqu’il y a évolué comme joueur avant d’y travailler en tant que formateur. Un retour aux sources qui pourrait séduire en interne.

Un choix logique en cas de descente ?

Actuellement 8e de Ligue 2, Annecy réalise une saison solide, avec notamment une victoire marquante face à l’AS Saint-Étienne (4-0 à l’aller).

Dans un contexte où Nantes pourrait être relégué, Guyot apparaît comme un profil cohérent : habitué à la Ligue 2, capable de construire et de stabiliser un projet.

Une option “low-cost” mais crédible

Ce choix pourrait aussi s’inscrire dans une logique économique. Moins coûteux qu’un coach expérimenté de Ligue 1, Guyot représenterait une solution accessible… mais pas dénuée d’intérêt sportif.

Car malgré un CV encore limité au très haut niveau, il reste reconnu pour son travail et sa capacité à faire progresser ses équipes.

Halilhodzic vers la sortie

De son côté, Vahid Halilhodzic, arrivé en pompier de service, ne devrait pas s’éterniser. Sa mission maintien semble compromise, et son avenir paraît déjà scellé.

Un tournant stratégique pour Nantes

Ce possible choix en dit long sur la direction que pourrait prendre le FC Nantes : reconstruction, maîtrise des coûts, et projet sur le moyen terme.

Mais une question demeure : un profil comme Guyot est-il suffisant pour un club de l’histoire et des ambitions nantaises ?

La réponse pourrait bien dépendre… de la division dans laquelle évolueront les Canaris la saison prochaine.

FC NantesFC Annecy

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Annecy, FC Nantes