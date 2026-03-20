ASSE – Annecy : le groupe de Montanier est tombé, avec un retour attendu

Les 18 joueurs retenus par Philippe Montanier pour le prochain match de l’ASSE, demain face à Annecy, sont connus…

Le match nul ramené de Grenoble (0-0) a laissé des traces dans les rangs de l’AS Saint-Étienne. Après cinq victoires consécutives depuis son arrivée, Philippe Montanier a vu son équipe marquer le pas… et surtout afficher une animation offensive jugée trop pauvre.

Un constat que le technicien stéphanois n’a pas cherché à minimiser. « Je ne suis pas satisfait de ce qu’on a proposé sur le plan offensif », a-t-il lâché après la rencontre. À quelques jours de la réception d’Annecy, l’entraîneur des Verts pourrait donc revoir ses plans… Son groupe vient de tomber.

Le Cardinal présent, Lamba aussi

Comme prévu, Julien Le Cardinal en fait partie. Sorti sur blessure à Grenoble, le défenseur va mieux. Chico Lamba effectue quant à lui son retour après plusieurs semaines d’absence. Luan Gadegbeku en fait les frais. C’est le seul changement dans le groupe par rapport au précédent, pour le déplacement à Grenoble.

👥 Les 18 Verts convoqués pour #ASSEFCA !



Rendez-vous demain, à GG ! 👊💚 pic.twitter.com/hbcf9fzLWL — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 20, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2