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FRANCE

ASSE – Annecy : le groupe de Montanier est tombé, avec un retour attendu

Par Laurent Hess - 20 Mar 2026, 18:08
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Les 18 joueurs retenus par Philippe Montanier pour le prochain match de l’ASSE, demain face à Annecy, sont connus…

Le match nul ramené de Grenoble (0-0) a laissé des traces dans les rangs de l’AS Saint-Étienne. Après cinq victoires consécutives depuis son arrivée, Philippe Montanier a vu son équipe marquer le pas… et surtout afficher une animation offensive jugée trop pauvre.

Un constat que le technicien stéphanois n’a pas cherché à minimiser. « Je ne suis pas satisfait de ce qu’on a proposé sur le plan offensif », a-t-il lâché après la rencontre. À quelques jours de la réception d’Annecy, l’entraîneur des Verts pourrait donc revoir ses plans… Son groupe vient de tomber.

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Le Cardinal présent, Lamba aussi

Comme prévu, Julien Le Cardinal en fait partie. Sorti sur blessure à Grenoble, le défenseur va mieux. Chico Lamba effectue quant à lui son retour après plusieurs semaines d’absence. Luan Gadegbeku en fait les frais. C’est le seul changement dans le groupe par rapport au précédent, pour le déplacement à Grenoble.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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