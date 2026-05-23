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ASSE : encore des bonnes nouvelles pour Montanier avant les barrages contre l’OGC Nice !

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 14:30
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Philippe Montanier (ASSE)

À quelques jours du barrage aller face à l’OGC Nice, le coach de l’ASSE, Philippe Montanier, récupère progressivement plusieurs joueurs importants de son effectif.

L’AS Saint-Étienne va jouer sa montée en Ligue 1 lors d’une double confrontation contre l’OGC Nice. Alors que la première manche, prévue ce mardi (20h45) au stade Geoffroy-Guichard, approche à grand pas, Philippe Montanier continuent d’enchaîner les bonnes nouvelles avant ce match aller.

Tardieu de retour à l’entraînement, Le Cardinal bien présent, Old en individuel

Alors qu’Augustine Boakye et Ebenezer Annan, convoqués par le Ghana pour la Coupe du monde 2026, devraient bien être là pour ces barrages, l’entraîneur des Verts a pu compter cette semaine sur le retour à l’entraînement collectif de Florian Tardieu. Il paraît toutefois difficile d’imaginer l’ancien Troyen, absent depuis plusieurs semaines, participer à cette double confrontation face aux Aiglons. Sorti sur blessure lors de la dernière rencontre contre Rodez, était, lui aussi, bien présent lors de la séance collective de ce vendredi après-midi.

De son côté, Bel Old, incertain pour ces barrages en raison d’une lésion musculaire contractée face à Rodez, était présent ce vendredi sur les pelouses de l’Étrat, mais s’est entraîné en individuel.

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