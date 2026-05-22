Si les bonnes nouvelles s’enchaînent du côté de l’ASSE avant les barrages de L1 contre l’OGC Nice, un absent est à déplorer à l’entraînement.

Le compte à rebours est lancé. À quatre jours du barrage aller face à l’OGC Nice, l’ASSE avance entre soulagement et inquiétude. Si certains signaux sont enfin positifs du côté de L’Étrat, une absence remarquée jeudi matin n’a pas échappé aux observateurs des Verts.

Annan et Boakye sont là

Alors que la tension monte autour de cette double confrontation décisive pour l’avenir de l’ASSE en Ligue 1, les Verts espéraient surtout récupérer l’ensemble de leurs internationaux. Et sur ce point, les premières tendances sont plutôt encourageantes. Convoqués avec le Ghana pour un match amical de préparation à la Coupe du monde ce samedi au Mexique, Augustine Boakye et Ebenezer Annan étaient pourtant bien présents à l’entraînement jeudi matin. Les deux joueurs ont participé à une séance légère, notamment axée sur du tennis-ballon, comme l’a relevé Poteaux Carrés.

Ben Old, un simple oubli ?

Un détail loin d’être anodin à quelques jours d’un rendez-vous capital face à l’OGC Nice. Leur présence à L’Étrat laisse clairement penser que l’ASSE travaille activement pour pouvoir compter sur eux lors des deux matchs de barrage, programmés mardi puis vendredi prochain. Mais tout n’est pas encore réglé pour autant. Car un autre dossier continue d’alimenter les interrogations : celui de Ben Old. L’ailier néo-zélandais, lui aussi convoqué en sélection pour un match amical prévu le 3 juin contre Haïti, n’apparaît sur aucune des photos publiées par le site officiel du club ce jeudi. Une absence qui intrigue forcément.

Aucune communication officielle de l’ASSE

À ce stade, l’ASSE n’a toujours pas communiqué officiellement concernant la disponibilité de ses trois internationaux pour cette double confrontation face aux Aiglons. Et dans un contexte aussi tendu, chaque détail prend une importance énorme. Le cas Ben Old pourrait notamment devenir un vrai sujet dans les prochaines heures. Car même si le joueur ne part pas avec le statut de titulaire indiscutable, son profil explosif et sa capacité à faire des différences peuvent offrir des solutions précieuses dans des matchs aussi fermés et électriques que des barrages. Du côté des supporters stéphanois, l’attente devient donc pesante. Entre espoir de voir le groupe au complet et crainte de perdre des éléments importants au pire moment de la saison, l’incertitude reste totale. Une chose est sûre : avant d’affronter l’OGC Nice, l’ASSE aurait bien aimé vivre une préparation plus sereine.