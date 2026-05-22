RC Lens – OGC Nice : les compos ont fuité, de violentes bagarres ont éclaté entre les supporters avant la finale !

Si on connaît les compos de départ de la finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice (21h), les supporters se sont battus dans les rues de Paris.

Selon L’Équipe, une seule incertitude plane au dessus du onze du RC Lens. Si Kyllian Antonio (18 ans) n’était pas suffisamment remis de sa blessure à une cuisse, le jeune Bosnien Nidal Celik (19 ans) pourrait être le troisième homme de la charnière défensive lensoise, aux côtés de Malang Sarr et Ismaëlo Ganiou.

Antonio encoe douteux au RC Lens ?

On l’a senti un peu emprunté sur certains appuis, mais il a participé normalement au début de l’opposition, positionné entre Abdulhamid et Ganiou. S’il est finalement trop juste, Pierre Sage lui préférera Nidal Celik (19 ans), le phénix bosnien, titulaire de mi-février à mi-avril, alors qu’il était remplaçant avec la réserve en début d’exercice. « Il est rentré dans l’effectif, il en est ressorti, il est re-rentré. On verra demain si l’histoire continue » a exposé le technicien, volontairement vague.

Pour le reste, l’équipe type habituelle de Pierre Sage ne devrait pas bouger.

Du côté de l’OGC Nice, Wahi et Cho sont annoncés en attaque, avec Bard et Clauss en pistons. Le milieu et La Défense ne devraient pas connaître de changements inhabituels. Par ailleurs, une scène impressionnante au cœur du 10e de Paris dans la nuit a vu des ultras de Nice saccager un bar. La police est arrivée après les faits. Un blessé est à déplorer.