Claude Puel et Pierre Sage étaient présents en conférence de presse à la veille de la finale de Coupe de France entre l’OGC Nice et le RC Lens (21h).

La tension monte sérieusement avant la finale de Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice. Présents en conférence de presse ce jeudi, Claude Puel et Pierre Sage ont envoyé plusieurs messages forts… avec quelques piques au passage. Et du côté niçois, l’entraîneur du Gym n’a clairement pas caché son agacement avant une semaine qui pourrait décider de toute la saison de son club.

« Lens est favori, ils sont obligés de gagner »

Claude Puel a d’abord tenté de renvoyer toute la pression sur le RC Lens. « C’est vrai que Lens est favori, va jouer pratiquement à domicile et reste sur un score fleuve à Lyon avec une deuxième équipe. Ils sont immensément favoris. Ils sont obligés de gagner donc ça doit être difficile de gagner ce match. Nous on le prépare sereinement », a-t-il affirmé. Une manière assez claire de placer les Sang et Or dans la position du grand attendu avant cette finale au Stade de France.

Mais l’entraîneur niçois s’est aussi montré particulièrement remonté concernant la sanction infligée à l’ASSE avant les barrages de Ligue 1 : « La sanction du huis clos contre l’ASSE est trop lourde. On a fait une réclamation de cette décision. » Une sortie qui montre déjà que le barrage contre l’ASSE occupe une place importante dans les têtes niçoises malgré la finale imminente. Puel a toutefois refusé l’idée d’une Coupe de France devenue un problème dans ce contexte chargé : « Parler d’une finale comme d’un cadeau empoisonné, ce n’est pas possible. Surtout avec notre parcours extraordinaire, un parcours de coupe. On est dans l’instant. Il n’y a pas de calcul à avoir. »

Le RC Lens quasi au complet, Antonio postule

En face, Pierre Sage est apparu beaucoup plus détendu… avec surtout une excellente nouvelle pour Lens. Le technicien du RC Lens a confirmé que son groupe était quasiment au complet avant cette finale : « Le groupe est complet. Kyllian Antonio postule. La séance d’aujourd’hui va compter. Il intègre aujourd’hui avec nous de manière à valider ou non sa participation pour le match de demain. »

Une annonce importante alors que le RC Lens semble arriver dans des conditions physiques bien plus favorables que Nice. Et forcément, la petite phrase de Claude Puel sur le statut d’ultra favori du RC Lens n’a pas échappé à Pierre Sage. Le coach lensois a répondu avec beaucoup d’ironie : « Je vais faire un coup droit dans son camp en disant que c’est son avis ! » Une réplique légère, en préambule de Roland-Garros, qui illustre parfaitement le début de guerre psychologique entre les deux entraîneurs avant une finale déjà électrique.