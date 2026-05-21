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ASSE Mercato : Kilmer officialise le départ d’un défenseur, un chèque inespéré tombe dans les caisses du club !

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 13:40
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Beres Owusu
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Prêté par l’ASSE au Grazer AK cette saison, Beres Owusu (22 ans) s’est officiellement engagé avec le club autrichien. 

Le mercato commence déjà à s’animer dans le Forez. Et l’ASSE vient d’enregistrer un premier mouvement sortant qui va rapporter un petit montant au club, alors que les Verts sont encore focalisés sur leurs barrages. Prêté cette saison au Grazer AK en première division autrichienne, Beres Owusu ne reviendra finalement pas à Saint-Étienne. Le club autrichien a officialisé la levée de son option d’achat, actant ainsi le transfert définitif du défenseur central formé à l’ASSE. Une décision logique au vu de sa saison pleine en Autriche.

Owusu transféré au GAK

Sous les couleurs du GAK, Owusu a disputé 30 matchs sur 31 possibles, s’imposant rapidement comme un titulaire régulier et un élément important du système défensif. Son impact physique et sa régularité ont convaincu la direction autrichienne de miser sur lui sur le long terme. Le joueur est désormais lié au club jusqu’en 2029. Du côté du Grazer AK, le directeur sportif Tino Wawra a justifié cette décision malgré un investissement conséquent pour un club de ce niveau. Il explique notamment que, malgré le coût de l’opération, la qualité du défenseur rendait l’option d’achat indispensable dès lors qu’elle devenait économiquement viable.

250 000 euros dans les caisses de l’ASSE 

Évalué à environ 800 000 euros, Beres Owusu a finalement été transféré pour un montant estimé à 250 000 euros selon les estimations d’EVECT. Pour l’ASSE, cette opération permet donc de récupérer une indemnité, certes modeste, mais bienvenue dans un contexte où chaque rentrée d’argent compte. Formé chez les Verts, Owusu n’avait disputé que trois rencontres professionnelles sous le maillot stéphanois avant son départ en prêt. Ce transfert définitif marque donc la fin de son aventure dans le Forez. Une première sortie discrète, mais symbolique dans la gestion de l’effectif stéphanois.

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