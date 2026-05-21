Cité comme possible entraîneur de l’OM, Bruno Genesio se donne quelques jours pour fixer son avenir au LOSC.

L’avenir de Bruno Genesio pourrait bien devenir l’un des gros feuilletons de ce début de mercato. Et du côté de l’OM comme du LOSC, la tension commence sérieusement à monter.

Genesio ne serait pas fermé à rester au LOSC !

Cité avec insistance parmi les profils étudiés pour le futur banc marseillais, l’actuel entraîneur lillois n’aurait toujours pas tranché concernant son avenir. Selon Foot Mercato, Bruno Genesio est actuellement en pleine réflexion et devrait prendre une décision la semaine prochaine. Un timing qui rend la situation particulièrement brûlante. Car deux options majeures se présentent désormais à lui.

La première mène à la stabilité avec le LOSC. Après une saison réussie et une qualification pour la Ligue des Champions, Genesio dispose à Lille d’un environnement qu’il apprécie énormément. Il ne serait pas contre l’idée d’y rester. Le technicien entretient notamment une excellente relation avec son vestiaire et conserve une vraie cote de popularité au sein du club nordiste.

Réponse la semaine prochaine ?

Mais en parallèle, l’appel de Marseille pourrait totalement rebattre les cartes. Toujours selon Foot Mercato, le coach français réfléchirait sérieusement à la possibilité de rejoindre l’OM, un défi immense tant sur le plan sportif que médiatique. Car entraîner Marseille, ce n’est jamais un choix neutre. Pression permanente, exposition nationale, attente énorme des supporters, reconstruction sportive ambitieuse… le futur projet olympien attire forcément les grands profils du football français. Et avec l’arrivée prochaine de Stéphane Richard à la présidence ainsi que celle annoncée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, l’OM tente déjà de bâtir une nouvelle dynamique forte.

Dans ce contexte, Bruno Genesio apparaît comme un candidat crédible. Son expérience de la Ligue 1, sa capacité à développer du jeu offensif et son vécu européen séduiraient en interne. Mais convaincre le technicien de quitter un LOSC stable et qualifié pour la Ligue des Champions reste loin d’être gagné. D’autant que le marché des entraîneurs commence sérieusement à s’agiter partout en Europe. Le dossier pourrait donc rapidement évoluer dans un sens… comme dans l’autre. Les prochains jours seront décisifs.