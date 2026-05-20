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FRANCE

ASSE : le rêve de Ligue 1 encore possible… même en cas de défaite contre Nice !

Par William Tertrin - 20 Mai 2026, 07:00
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Philippe Montanier (ASSE)

Qualifiée au bout du suspense face à Rodez, l’ASSE va jouer sa montée contre Nice lors des barrages. Mais un scénario totalement inattendu pourrait aussi offrir une porte vers la Ligue 1 aux Stéphanois.

L’ASSE continue de rêver. Après leur victoire aux tirs au but contre Rodez (7-6), les Verts ont décroché leur place pour le barrage d’accession à la Ligue 1. Un succès arraché dans une ambiance irrespirable à Geoffroy-Guichard, qui permet aux hommes de Philippe Montanier de rester en course pour la montée.

Désormais, Saint-Étienne devra défier l’OGC Nice lors d’une double confrontation décisive. Le match aller se disputera dans le Chaudron le 26 mai, avant un retour à l’Allianz Riviera le 29 mai. Sur le papier, Nice apparaît favori grâce à son expérience et à la qualité de son effectif. Mais les Verts avancent avec une dynamique positive et une confiance retrouvée depuis plusieurs semaines. Sachant que Nice disputera sûrement le match retour à huis clos, et avec la finale de la Coupe de France dans les jambes.

Le Havre relégué administrativement ?

Mais un autre élément pourrait totalement bouleverser la fin de saison stéphanoise, comme le souligne Peuple Vert. Selon le journaliste Romain Molina, la situation financière du Havre inquiète sérieusement avant le passage devant la DNCG. Une rétrogradation administrative du HAC n’est pas exclue si les garanties financières ne sont pas jugées suffisantes.

Et le règlement de la LFP est très clair : si un club de Ligue 1 est sanctionné après les barrages, le perdant du barrage Ligue 1/Ligue 2 peut être repêché dans l’élite. Autrement dit, même en cas de défaite contre Nice, l’ASSE pourrait encore croire à une montée administrative. Pour l’instant, ce scénario reste très hypothétique. Mais dans une fin de saison complètement folle, les Verts savent désormais qu’aucune porte n’est totalement fermée.

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